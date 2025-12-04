وزیر ورزش و جوانان در پیامی عضویت ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با صدور پیامی، انتخاب ثریا آقایی ملیپوش بدمینتون کشورمان را به عضویت کمیسیون ورزشکاران کمیته بینالمللی المپیک تبریک گفت.
وزیر ورزش و جوانان این انتخاب را نشانهای از اعتماد نهادهای جهانی به توانمندی بانوان ایران و ادامهای از حضور اثرگذار آنان در صحنههای بینالمللی دانست.
متن پیام بدین شرح است:
به نام خداوند دانا و توانا
پس از سلسله موفقیتهایی که بانوان ورزشکار ایران در میادین بینالمللی رقم زدند و نگاهها را به توانایی و بلوغ ورزشی آنان جلب کردند، انتخاب ثریا آقایی به عضویت کمیسیون ورزشکاران کمیته بینالمللی المپیک، گامی مهم و معنادار در مسیر تثبیت جایگاه نمایندگان ایران در ساختارهای تصمیمساز ورزش جهان است.
این انتخاب، علاوه بر ارزش فردی آن، نشاندهنده اعتماد جامعه جهانی ورزش به ظرفیت بانوان ایران و تأیید روند روبهرشد حضور آنان در عرصههای رقابتی و مدیریتی است؛ روندی که پشتوانه آن ترکیبی از تلاش حرفهای ورزشکاران و برنامهریزی هدفمند برای تقویت حضور بانوان در سطوح بینالمللی است.
همچنین لازم میدانم از رویکرد همراهانه و نگاه حمایتی رئیس محترم کمیته بینالمللی المپیک در ایجاد بسترهای مشارکت برای نمایندگان کشورمان، بهویژه بانوان و تلاشهای کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، قدردانی کنم؛ رویکردی که امکان حضور اثرگذارتر ورزشکاران ایران در نهادهای معتبر بینالمللی را فراهم کرده است.
این موفقیت را برای جامعه ورزش بانوان مایه غرور میدانم و آن را نشانهای امیدبخش از روند پیشرونده و آیندهساز ورزش زنان ایران تلقی میکنم. با توکل به خداوند، مطمئن هستم خبرهای ارزشمندتری در مسیر پیشرفت بانوان ورزشکار کشور و نقشآفرینی آنان در سطوح بینالمللی، بهویژه در چارچوب IOC، در راه است.