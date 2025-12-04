شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار لغو آزمون پیش دفاع متمرکز برای دانشجویایان مقطع دکتری شدند و از مسئولان درخواست رسیدگی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرایط پیش‌دفاع مقطع دکتری به‌طور ناگهانی از غیرمتمرکز به متمرکز تغییر یافت.  این تغییر مشکلات جدی را برای دانشجویان ایجاد کرد و زندگی تحصیلی و علمی آنها را تحت تأثیر قرار داد.به همین منظور برخی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری طرح پیش دفاع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی ابراز نارضایتی کردند و خواستار لغو برگزاری این طرح شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

 متن پیام شهروندخبرنگار
ما دانشجویان بلاتکلیف و سردرگم پشت سد پیش دفاع متمرکز دانشگاه آزاد خواهان اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه در خصوص تغییرات آتی پیش دفاع متمرکزهستیم. والسلام

 

