شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار لغو آزمون پیش دفاع متمرکز برای دانشجویایان مقطع دکتری شدند و از مسئولان درخواست رسیدگی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرایط پیش‌دفاع مقطع دکتری به‌طور ناگهانی از غیرمتمرکز به متمرکز تغییر یافت. این تغییر مشکلات جدی را برای دانشجویان ایجاد کرد و زندگی تحصیلی و علمی آنها را تحت تأثیر قرار داد.به همین منظور برخی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری طرح پیش دفاع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی ابراز نارضایتی کردند و خواستار لغو برگزاری این طرح شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما دانشجویان بلاتکلیف و سردرگم پشت سد پیش دفاع متمرکز دانشگاه آزاد خواهان اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه در خصوص تغییرات آتی پیش دفاع متمرکزهستیم. والسلام

