ریچارد نیکسون؛ نامی که با کشتار دانشجویان گره خورده است + فیلم

ریچارد نیکسون رئیس جمهور ۵۰ سال پیش آمریکا که سفرش به تهران به عنوان معاون رئیس جمهور باعث کشته شدن سه دانشجوی ایرانی شد، ریاست جمهوری اش هم در آمریکا باعث کشتار دانشجویان در دو دانشگاه آمریکا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریچادر نیکسون، سیاستمدار آمریکایی، نامش با کشتار دانشجویان گره خورده است؛ زمانی که در سال ۱۳۳۲ به عنوان معاون رئیس جمهور به ایران آمده بود با دانشجویان معترض به نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد مواجه و باعث شد ۳ دانشجوی ایرانی در این اعتراضات شهید شوند.

۱۷ سال بعد هم در سال ۱۳۴۹ در دانشگاه کنت ایالت اوهایو، دانشجویان معترض به جنگ طلبی دولت آمریکا و برنامه نیکسون برای گسترش جنگ ویتنام، با سرکوب پلیس و نیرو‌های گارد ملی رو‌به‌رو شدند و باعث کشتار دانشجویان در دو دانشگاه آمریکا شد.

