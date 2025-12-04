باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آمریکا در غرب آسیا یک اسکادران جدید پهپاد‌های انتحاری راه‌اندازی کرده که طراحی آن را از پهپاد‌های ایرانی «شاهد ۱۳۶» کپی کرده است.

به گفته‌ی یک مقام دفاعی آمریکا، این پهپاد‌ها پس از آن ساخته شدند که مهندسان آمریکایی یک پهپاد شاهد ساخت ایران را مهندسی معکوس کردند.

خبرگزاری بلومبرگ در این خصوص نوشت: «این موضوع به طور ضمنی نشان می‌دهد که بخش دفاعی آمریکا در توسعه فناوری ارزان قیمتی که کشور‌های مقابل بر آن تسلط دارند، عقب مانده است».

شبکه‌ای‌بی‌سی نیز در این خصوص نوشته است: «به کارگیری پهپاد‌های یک‌طرفه جدید نشان می‌دهد که چگونه فناوری پهپاد‌های کم‌هزینه، میدان نبرد را پس از جنگ اوکراین و جنگ بین اسرائیل و ایران تغییر داده است».

مشخص نیست که این اسکادران دقیقاً در کدام بخش غرب آسیا مستقر خواهد شد، اما گفته شده ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر به دنبال گسترش قابلیت‌های پهپادی خود بوده، زیرا پهپاد‌ها بر جنگ در سراسر غرب آسیا و اوکراین تسلط داشته‌اند.

آمریکا این پهپاد‌ها را LUCAS نامیده است. گفته شده این پهپاد مشابه نمونه ایرانی آن قادر به طی مسافت‌های طولانی است و می‌تواند از منجنیق، برخاست با کمک موشک و سیستم‌های زمینی و خودرویی متحرک پرتاب شود.

یک مقام دفاعی آمریکا در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان اذعان کرد که تمرکز واشنگتن بر سیستم‌های گران‌تر، «نیرو‌های ما را در موقعیت نامساعدی قرار داده است». این مقام از بیان تعداد دقیق پهپاد‌های موجود در زرادخانه اسکادران جدید غرب آسیا خودداری کرد و گفت که فقط «تعداد زیادی» پهپاد وجود دارد و تعداد بیشتری نیز در راه است.

منبع: سی‌ان‌ان، ای‌بی‌سی نیوز، بلومبرگ