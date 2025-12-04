باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق روز پنجشنبه در دیدار با بانوان نخبه استان زنجان گفت: این آزاده راه مشکل چندین‌ساله بود که با مصوبه دولت و تغییر پیمانکار و برگزاری مناقصه اقدامات بهسازی آن انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: با آغاز بهسازی مشکل چندین ساله آزاده راه زنجان به تبریز برطرف خواهد شد.

این عضو کابینه چهاردهم ادامه داد: زنان در طول تاریخ نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور داشته اند.

وی اضافه کرد: باید از زنان قدردانی و زمینه را برای نقش آفرینی بیشتر آنان در جامعه فراهم کرد.

صادق افزود: زنان با وجود محدودیت ها و چالش ها، توانسته اند در عرصه های مختلف به موفقیت های چشمگیری دست یابند و باید به توانمندی های زنان اعتماد و از آنان حمایت کرد.

وی در خصوص سلامت زنان گفت: باید به سلامت زنان توجه ویژه ای داشت و خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به آنان ارائه کرد.

وزیر راه و شهر سازی در خصوص زیرساخت های استان زنجان با بیان اینکه این بسترهای نیازمند توسعه و بهبود است گفت: باید برای رفع مشکلات مربوط به زیرساخت ها تلاش و زمینه را برای توسعه استان فراهم کرد.

وی به موضوع ستاد باز آفرینی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این ستاد سالها در استان ها و تهران راکد بود تا کنون دو جلسه تشکیل شده و سومین جلسه نیز انجام می شود و هم افزایی به دنبال دارد.

صادق افزود: طی صحبت های شده هم شرکت باز آفرینی شهری و سازمان ملی مسکن گفته شد هر آنچه منابع در حوزه باز آفرینی خصوصا محور دلجویی شهر زنجان‌ وجود دارد ارزش افزوده آن صرف این شهر خواهد شد.

وی نقش خیرین در کمک به نیازمندان و توسعه جامعه یادآورشد و گفت: باید از خیرین حمایت و مشکلات پیش روی آنان را رفع کرد.

عضو کابینه چهاردهم ادامه داد: روایت دستاوردها و موفقیت ها باعث افزایش امید و انگیزه در جامعه می شود و در نتیجه باید دستاوردها و موفقیت ها را به تصویر کشید و روایت کرد.

وی با بیان اینکه بانوان فرهیخته برای نظام تلاش می کنند گفت: ایران اسلامی به وجود زن بر می خیزد و در طول تاریخ این قشر همواره نقش تاثیرگذاری داشته اند.

صادق با بیان اینکه ظرفیت برای بالندگی و رشد زنان باید بیش از گذشته فراهم شود افزود: زنان همواره نقش آفرین بوده اند و دولت هم توجه ویژه ای به آنان داشته است.

وی به نقش عزاداری های استان و اثر بخشی آن را یادآور شد و گفت: این تجمع بر کالبد شهر زنجان نمایان است و زنجان تفاوت هایی دارد .

وزیر راه و شهرسازی به همبستگی ایران در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمنان با جنگ الکترونیکی به میدان آمدند اما باختند چون مردم در کنار دولت و نظام قرار گرفتند.

ایرنا