وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن قزوین-زنجان به اتمام رسیده و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:ریل و راه‌آهن شاخص توسعه در همه کشورهاست و در استان زنجان هم با بازدیدی که به عمل آمد، خوشبختانه عملیات ریل‌گذاری زنجان تا قزوین به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: پروژه راه‌آهن قزوین-زنجان  از ۱۰ سال قبل آغاز شده  است اما  در طی دو سال گذشته عملیات اجرایی این پروژه متوقف شده بود اما با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات شرکت راه آهن  ریل‌گذاری  این پروژه به پایان خود رسیده است.

صادق افزود: پروژه راه‌آهن قزوین-زنجان هم‌به جهت امیدبخشی و هم به جهت سرعت بار و جابجایی مسافر و همچنین رفت و آمدی که به جهت موقعیت استراتژیک استان زنجان در کریدور شرق به غرب سرخس تا بخشی از جاده ابریشم ایفا می‌کند. 

وی ادامه داد: با تمام تلاشی که خصوصاً در یک سال گذشته انجام گرفت،  پایان ریل‌گذاری به وقوع پیوسته و تا پایان سال  بهره‌برداری و جابجایی کالا و جابجایی مسافران هم انجام خواهد شد.

برچسب ها: راه آهن ، حمل‌ونقل
خبرهای مرتبط
پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است/ تکمیل ۸۵ کیلومتر از خط آهن آستارا -رشت+ فیلم
۱۴ تا ۱۷ هزار کامیون بالای ۵۰ سال در صف اسقاط
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از مرز چذابه؛ ورود خودرو‌های سواری عراقی گذر موقت آغاز شد
پیش‌بینی یک هفته پربارش برای کشور
نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کماکان ادامه دارد؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴
پژو ۲۰۷‌های یک میلیون تومانی دیجی‌کالا توسط سوییچ تامین و تحویل داده شد
تهران امروز میزبان چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری است
کاهش ۹۷ درصدی بارندگی‌های تهران
کاهش ۱۲ سانتی‌متری تراز آب پیش‌بینی می‌شود/ ثبت بی‌سابقه‌ترین کاهش تراز دریای خزر در ۵۰۰ سال گذشته
ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند
برقراری عدالت پروازی در بسیاری از مناطق کشور
آخرین اخبار
علت لغو پرواز‌های استانبول اعلام شد/ پروازهای استانبول از سر گرفته شد
علت لغو پرواز‌های استانبول اعلام شد
پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن قزوین-زنجان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴
سالانه نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات برق از گاز فاضلاب تولید می‌شود
تحویل گاز به نیروگاه‌ها فراتر از برنامه/ ۳.۵ میلیارد متر مکعب بیشتر از پارسال
استفاده از هوش مصنوعی برای ۳۰ سد مهم کشور
میزان صادرات شهرک‌های صنعتی تهران به ۲۱۰ میلیون یورو رسید
تکذیب مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های ری و پرند / سوخت غالب گاز طبیعی است
کاهش ۹۷ درصدی بارندگی‌های تهران
کاهش ۱۲ سانتی‌متری تراز آب پیش‌بینی می‌شود/ ثبت بی‌سابقه‌ترین کاهش تراز دریای خزر در ۵۰۰ سال گذشته
ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند
از مرز چذابه؛ ورود خودرو‌های سواری عراقی گذر موقت آغاز شد
برقراری عدالت پروازی در بسیاری از مناطق کشور
توسعه سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه
نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کماکان ادامه دارد؟
پیش‌بینی یک هفته پربارش برای کشور
پژو ۲۰۷‌های یک میلیون تومانی دیجی‌کالا توسط سوییچ تامین و تحویل داده شد
هم‌افزایی دانش و همکاری هدفمند تنها مسیر دستیابی به امنیت آب و توسعه پایدار در منطقه
تهران امروز میزبان چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری است
تقدیر سفیر عمان از عملکرد حرفه‌ای و انسانی در رسیدگی به مسافران پرواز «سلام‌ایر»
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد
پایداری شرایط جوی کشور تا ابتدای هفته آینده
بازآفرینی ترمینال یک فرودگاه تا یک سال آینده/راه‌اندازی ترمینال گالری در ترمینال سلام
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در انتظار ابلاغیه
صادق: وزارت راه و شهرسازی گام‌های عملی برای افراد دارای معلولیت برداشته است