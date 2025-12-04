باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:ریل و راه‌آهن شاخص توسعه در همه کشورهاست و در استان زنجان هم با بازدیدی که به عمل آمد، خوشبختانه عملیات ریل‌گذاری زنجان تا قزوین به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: پروژه راه‌آهن قزوین-زنجان از ۱۰ سال قبل آغاز شده است اما در طی دو سال گذشته عملیات اجرایی این پروژه متوقف شده بود اما با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات شرکت راه آهن ریل‌گذاری این پروژه به پایان خود رسیده است.

صادق افزود: پروژه راه‌آهن قزوین-زنجان هم‌به جهت امیدبخشی و هم به جهت سرعت بار و جابجایی مسافر و همچنین رفت و آمدی که به جهت موقعیت استراتژیک استان زنجان در کریدور شرق به غرب سرخس تا بخشی از جاده ابریشم ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: با تمام تلاشی که خصوصاً در یک سال گذشته انجام گرفت، پایان ریل‌گذاری به وقوع پیوسته و تا پایان سال بهره‌برداری و جابجایی کالا و جابجایی مسافران هم انجام خواهد شد.