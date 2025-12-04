باشگاه خبرنگاران جوان - پس از برگزاری بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر که طی روز‌های ۶ تا ۱۰ آذرماه برگزار شد و تیم ملی کشورمان موفق شد توسط آتوسا گلشادنژاد به مدال طلا، صالح اباذری به مدال نقره و سارا بهمنیار به مدال برنز دست یابد، فدراسیون جهانی کاراته فهرست ۱۰ کاراته کا برتر را اعلام کرد که براساس آن، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم با کسب مدال طلا با امتیاز ۴۹۹۵ در صدر رنکینگ جهان قرار گرفت.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم با مدال برنزی که در رقابت‌های جهانی بدست آورد موفق به صعود به رنکینگ دوم جهان شد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم پس از آنکه موفق شد به مدال نقره این دوره از رقابت‌ها دست یابد در جایگاه سوم رنکینگ جهان قرار گرفت.

۳ کاراته‌کا کشورمان که موفق شدند از مرحله گروهی به مرحله یک چهارم نهایی یا یک هشتم نهایی راه یابند نیز در این فهرست جای دارند؛ فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم به مکان چهارم رنکینگ صعود کرد، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در مکان پنجم جهان ایستاد و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی در رتبه ششم جدول رنکینگ جای گرفت.