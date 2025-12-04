پس از برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در مصر، فدراسیون جهانی کاراته جدیدترین رده‌بندی را اعلام کرد که ۶ ایرانی با رتبه تک رقمی در جمع برترین‌های جهان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از برگزاری بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر که طی روز‌های ۶ تا ۱۰ آذرماه برگزار شد و تیم ملی کشورمان موفق شد توسط آتوسا گلشادنژاد به مدال طلا، صالح اباذری به مدال نقره و سارا بهمنیار به مدال برنز دست یابد، فدراسیون جهانی کاراته فهرست ۱۰ کاراته کا برتر را اعلام کرد که براساس آن، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم با کسب مدال طلا با امتیاز ۴۹۹۵ در صدر رنکینگ جهان قرار گرفت.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم با مدال برنزی که در رقابت‌های جهانی بدست آورد موفق به صعود به رنکینگ دوم جهان شد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم پس از آنکه موفق شد به مدال نقره این دوره از رقابت‌ها دست یابد در جایگاه سوم رنکینگ جهان قرار گرفت.

۳ کاراته‌کا کشورمان که موفق شدند از مرحله گروهی به مرحله یک چهارم نهایی یا یک هشتم نهایی راه یابند نیز در این فهرست جای دارند؛ فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم به مکان چهارم رنکینگ صعود کرد، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در مکان پنجم جهان ایستاد و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی در رتبه ششم جدول رنکینگ جای گرفت.

۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا

برچسب ها: کاراته ایران ، کاراته‌کا
خبرهای مرتبط
آتوسا دختر ایران؛ هتریک طلایی در ۶ ماه
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
کاراته کای ایرانی نماینده عربستان را نجات داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دربی تهران و آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس
انصراف روژان گودرزی از مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی
حضور ۸ هزار تماشاچی در دربی تاسف‌آور است/ بازی هیجان‌انگیزی را شاهد خواهیم بود
کدام آمار‌ها در دربی ۱۰۶ جابه‌جا می‌شود؟
آمار برتری پرسپولیس در دربی‌های آذر ماه
امیدوارم استقلال طلسم نبردن در چند بازی دربی را بشکند
تکاپوی بیفوما برای رسیدن به بازی دربی
حرکت تراکتوری‌ها به سمت صدر جدول در تبریز/ تقابل خیبر و شمس‌آذر
قول پاداش به پرسپولیسی‌ها برای برد دربی
پیروزی آرسنال، شکست چلسی و توقف لیورپول در لیگ جزیره + فیلم
آخرین اخبار
چادرملو ۰ - ۰ ذوب آهن/ دیدار کویرنشینان برنده نداشت + فیلم
خیبر ۰ - ۰ شمس آذر/ توقف شاگردان رحمتی در خانه + فیلم
درخشش جهانی کاراته ایران؛ ۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا
پیام تبریک دنیامالی به ثریا آقایی پس از عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک
یک ایرانی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک شد
روابط ایران و تایلند بر پایه گفت‌وگوی سازنده و آرمان‌های مشترک بنا شده است
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر کرواسی در پرزیدنت کاپ
واکنش سرمربی لیورپول به نیمکت‌نشینی محمد صلاح
سه گل در ۱۷ دقیقه؛ هت‌تریک فوق ستاره برزیلی برای سانتوس
کدام آمار‌ها در دربی ۱۰۶ جابه‌جا می‌شود؟
دربی تهران و آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس
آتوسا دختر ایران؛ هتریک طلایی در ۶ ماه
برگزار اولین نشست کمیته پارآسیایی شورای المپیک آسیا
پایان نخستین روز از مسابقات مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
انصراف روژان گودرزی از مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی
یونیون برلین ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ صعود سخت شاگردان کمپانی با گل به خودی بازیکنان حریف
اینتر ۵ - ۱ ونتزیا/ صعود بی‌دردسر نراتزوری با حذف آخرین نماینده سری B + فیلم
پیروزی آرسنال، شکست چلسی و توقف لیورپول در لیگ جزیره + فیلم
آمار برتری پرسپولیس در دربی‌های آذر ماه
قول پاداش به پرسپولیسی‌ها برای برد دربی
تکاپوی بیفوما برای رسیدن به بازی دربی
حضور ۸ هزار تماشاچی در دربی تاسف‌آور است/ بازی هیجان‌انگیزی را شاهد خواهیم بود
امیدوارم استقلال طلسم نبردن در چند بازی دربی را بشکند
حرکت تراکتوری‌ها به سمت صدر جدول در تبریز/ تقابل خیبر و شمس‌آذر
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
ناپولی ۱ (۱۰) - (۹) ۱ کالیاری/ صعود دشوار شاگردان کونته به یک چهارم
کنایه باشگاه پرسپولیس به شکست ۷ گله استقلال مقابل الوصل در پوستر دربی
دنیامالی: جایگاه دوچرخه‌سواری ایران در آسیا باید ارتقاء پیدا کند
آتالانتا حریف یوونتوس در جام حذفی ایتالیا شد
ساختمان فدارسیون دوچرخه سواری پس از سال‌ها افتتاح شد