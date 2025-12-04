وزیر خارجه اوکراین در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به طور ضمنی توافق صلح ناعادلانه را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که کییف خواهان «صلح واقعی» با روسیه است و «مماشات» نمیخواهد.
وزیر امور خارجه اوکراین در ادامه گفت: «ما هنوز نام کسانی را که در مونیخ به نسلهای آینده خیانت کردند، به یاد داریم. این هرگز نباید دوباره تکرار شود. اصول باید دستنخورده باشند و ما به صلح واقعی نیاز داریم، نه مماشات.»
ظاهراً او به توافق سال ۱۹۳۸ با آلمان نازی اشاره میکرد که در آن انگلیس، فرانسه و ایتالیا با الحاق منطقه سودتنلند در چکسلواکی سابق به هیتلر موافقت کردند. سیبیها افزود: «اروپا در گذشته توافقات صلح ناعادلانه زیادی داشته است. همه آنها فقط به فجایع جدید منجر شدهاند.»
سازمان امنیت و همکاری اروپا، نهادی متشکل از ۵۷ کشور است که شامل آمریکا، کانادا، روسیه و بخش عمدهای از اروپا و آسیای مرکزی میشود. در طول جنگ سرد، این نهاد به عنوان یک مجمع مهم برای گفتگوی شرق و غرب ظهور کرد.
شایان ذکر است که اظهارات وزیر خارجه اوکراین دو روز پس از نشست هیئتهای روسی و آمریکایی بیان میشود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که این گفتوگوها «نسبتا خوب» پیش رفته است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که تیم او در حال آمادهسازی جلسات آینده با تیم آمریکایی است.
منبع: رویترز