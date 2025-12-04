باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس و محور قدیم تهران – بومهن محدوده پل اتوبان بابایی را شاهد هستیم و تردد روان در محورهای چالوس ، هراز ، فیروزکوه ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گفت:ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده های کمالشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل فردیس، آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی و آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا نسیم شهر را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد ومحور تهران – شهریار در اکثر مقاطع گزارش شده است.