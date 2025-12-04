باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در جلسهای با فعالان و کارشناسان زیستمحیطی، ضمن قدردانی از سخنان صریح و علمی حاضران، اظهار کرد: ما وظیفه داریم حرف مردم را بشنویم و اگر در سفرهای استانی قرار بود دیدگاهها را نشنویم، اساساً نیازی به حضور ما نبود.
وی افزود: نظرات شما درباره کارون، کوهرنگ و خرسان را با دقت شنیدم و واقعیت این است که شخصاً شاهد کاهش محسوس آب در سرچشمهها هستم، تصمیمها باید بر پایه دادههای علمی و با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت اتخاذ شود.
قائم پناه با بیان اینکه محیطزیست کشور در سالهای اخیر آسیبهای زیادی دیده و نمیتوان بدون ملاحظه علمی تصمیمگیری کرد، ادامه داد: ما مسئولیم که از تبدیل اختلافات محلی به بحرانهای ملی جلوگیری کنیم و عدالت آبی و حفظ زاگرس باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به بحثهای سدهای خرسان ۳ و ماندگان گفت: با حضور استانداران استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و همچنین نمایندگان دانشگاههای تهران و شهید مدرس مشهد که ذینفع نیستند، کارگروهی تشکیل و موضوع بررسی شود.
قائمپناه تصریح کرد: تحت هر شرایطی حق و حقوق محیطزیست برای من امری محوری و غیرقابل اغماض است و هنوز مصوبهای که اجرای چنین طرحهایی را قطعی کند، تصویب نشده و کار هنوز در مرحله مطالعاتی است؛ مگر میشود خلاف این، اقدامی آغاز کنیم؟.
وی افزود: اگر بخواهیم مشکل آب کشور را حل کنیم، راه حل، احداث پروژههای عظیم انتقال آب و حفر تونلهای طولانی نیست؛ راه حل واقعی، اصلاح الگوی کشت و بهینهسازی مدیریت در بخش کشاورزی است و قرار نیست در مناطق محروم شالیزار ایجاد کنیم و در بسیاری از مناطق ظرفیت کشاورزی پایین است و چنین طرحهایی هیچ توجیه اقتصادی ندارند.
قائمپناه بیان کرد: هزینه انتقال یک مترمکعب آب به مرکز یک استان، معادل ۶ یورو است؛ چه محصول کشاورزی میتواند چنین هزینه سرسامآوری را توجیه کند؟ به همین دلیل تمام تلاش ما بر این است که گفتوگوها به سمت تمرکززدایی جمعیتی هدایت شود.
وی با اشاره به لزوم انتقال صنعت به سواحل بیان داشت: از کل ۹۲ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال کشور، حدود ۷۹ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف میشود و تنها حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب به مصارف شرب و صنعت اختصاص دارد که سهم صنعت بسیار اندک است. مشکل اصلی، بهرهوری پایین در بخش کشاورزی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در جریان نگرانیهای مردم هستیم، گفت: در دولت و در مواجهه با مسائل محیطزیستی، حتی نسبت به رها شدن یک نایلون در جنگل حساسیت داشتهام.
قائمپناه در پایان درباره سد ماندگان که فاقد ماده ۲۳ است، گفت: به شما قول میدهم پیام و دغدغههای شما را به طور جدی به رئیسجمهور منتقل کنم و همین امروز نیز این کار انجام خواهد شد.
