شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به دلیل ایجاد مشکلات درسیستم‌های پرداخت و تسویه مالی پرواز‌های استانبول با تأخیر و لغو مواجه شده‌اند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- همزمان با تاخیرهای پی درپی  و لغو پروازهای استانبول شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شکایت برخی از مسافران پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اختلافات فنی و سیستمی زمینه ساز ایجاد این مشکلات شده است.

در همین راستا  هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وضعیت پرواز IR718 استانبول اعلام کرد ایران ایر از مسافران گرامی پرواز شماره IR۷۱۸ و سایر پروازهای مسیر تهران-استانبول-تهرار دلیل اختلال ایجاد شده عمیقا عذرخواهی کرد.

 روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: متأسفانه به دلیل بروز اختلال فنی در سیستم‌های پرداخت و تسویه بین المللی پرواز ۷۱۸ برخی پروازهای بعدی با تأخیر مواجه شده‌اند. 

با پی‌گیری‌های انجام شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران " در فرودگاه استانبول و هماهنگی مؤثر با کنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، مجوزهای لازم برای سوار شدن مسافران پرواز شماره ۷۱۸ صادر شد. 

بر این اساس فرایند پذیرش انجام و پرواز مذکور دقایقی پیش فرودگاه استانبول را به مقصد تهران ترک کرد.

 

تبادل نظر
