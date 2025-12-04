باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- همزمان با تاخیرهای پی درپی و لغو پروازهای استانبول شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شکایت برخی از مسافران پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اختلافات فنی و سیستمی زمینه ساز ایجاد این مشکلات شده است.

در همین راستا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وضعیت پرواز IR718 استانبول اعلام کرد ایران ایر از مسافران گرامی پرواز شماره IR۷۱۸ و سایر پروازهای مسیر تهران-استانبول-تهرار دلیل اختلال ایجاد شده عمیقا عذرخواهی کرد.

روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: متأسفانه به دلیل بروز اختلال فنی در سیستم‌های پرداخت و تسویه بین المللی پرواز ۷۱۸ برخی پروازهای بعدی با تأخیر مواجه شده‌اند.

با پی‌گیری‌های انجام شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران " در فرودگاه استانبول و هماهنگی مؤثر با کنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، مجوزهای لازم برای سوار شدن مسافران پرواز شماره ۷۱۸ صادر شد.

بر این اساس فرایند پذیرش انجام و پرواز مذکور دقایقی پیش فرودگاه استانبول را به مقصد تهران ترک کرد.