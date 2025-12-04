جانشین فرماندهی انتظامی قم گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با توقیف یک کامیون، بیش از ۱۰۹ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ منوچهر نصیری با اشاره به اینکه در پی پیگیری‌های اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مشخص شد یک قاچاقچی قصد دارد محموله مواد مخدر را از استان‌های جنوبی به مقصد استان‌های شمالی کشور منتقل کند و مسیر خود را از محور مواصلاتی قم عبور دهد گفت: ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محور‌های مواصلاتی اعزام شدند و در محور دلیجان - سلفچگان، کامیون حامل بار قانونی مواد اولیه کاشی و سرامیک را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۰ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۱۰۹ کیلو و ۳۵۰ گرم کشف و راننده آن دستگیر شد.

 سرهنگ نصیری با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی استان، تاکید کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی و اقدام‌های عملیاتی، اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند.

منبع:پلیس قم

