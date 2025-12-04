پیکان در خانه گل گهر سیرجان موفق شد با یک گل به پیروزی برسد و به رده دهم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال گل گهر سیرجان از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه خانگی اش شهید سلیمانی به مصاف پیکان رفت.

نیمه اول پایاپای دنبال می‌شد تا اینکه پیکانی‌ها صاحب پنالتی شدند.

سجاد جعفری در دقیقه ۴۴ دروازه گل گهر را باز کرد و شاگردان سعید دقیقی با برتری یک گله نیمه اول را به رختکن رفتند.

در نیمه دوم شاگردان مهدی تارتار تلاش زیادی برای زدن گل تساوی انجام دادند، اما عملکرد خوب خط دفاعی پیکان مانع از بازشدن دروازه شان شد.

در نهایت این دیدار با برتری ۱ - ۰ پیکان به پایان رسید تا با ۳ امتیاز به تهران برگردد.

پیکان با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد و به رده دهم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد و تا حدودی از منطقه سقوط فاصله گرفت.

گل گهر نیز با ۱۶ امتیاز در رده هفتم قرار دارد.