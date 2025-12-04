بهروزآذر،معاون امور خانواده رئیس‌جمهور در سفر به قم با نماینده آیت الله سیستانی دیدار و گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در جریان سفر خود به قم با حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در ایران دیدار کرد.

 اکبر بهنام‌جو استاندار قم و فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز در این برنامه همراه خانم معاون رئیس‌جمهور بودند.

در حاشیه این دیدار، خانم بهروزآذر از موزه امام علی (ع) بازدید کرد.

گفتنی است معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، صبح امروز پنجشنبه وارد شهر قم شد و مورد استقبال استاندار قم قرار گرفت.

بر اساس برنامه اعلام شده بهروزآذر در سفر یک‌روزه خود به این استان، ضمن تشرف به حرم حضرت معصومه (س) و حضور در آئین ملی «شکوه ایثار» در حرم مطهر حضرت معصومه (س) که به منظور تجلیل از مادران و همسران شهدا برگزار شد، با برخی از مراجع تقلید و علما دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: استانداری قم ، آیت الله سیستانی ، زن و خانواده
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
عزت ایران اسلامی ثمره فداکاری مادران شهداست
قالی قم؛ جلوه‌ای از هنر اصیل ایرانی+فیلم
سکونتگاه غیررسمی اسماعیل‌آباد قم؛ قربانی قوانین و سرمای بی‌رحم
خط سریع‌السیر پردیسان – حرم مطهر در قم راه‌اندازی شد
گرانی‌ زیبنده نظام اسلامی نیست
گرانی‌ زیبنده نظام اسلامی نیست
خط سریع‌السیر پردیسان – حرم مطهر در قم راه‌اندازی شد
سکونتگاه غیررسمی اسماعیل‌آباد قم؛ قربانی قوانین و سرمای بی‌رحم
قالی قم؛ جلوه‌ای از هنر اصیل ایرانی+فیلم
برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان؛ جذب بیش از چهار هزار نفر در دستگاه‌های دولتی
افزایش ۴۰ درصدی یارانه مراکز خدمات‌رسان به معلولان
ورزشگاه فوتبال بانوان قم آماده بهره برداری
درخشش فرنگی کاران قم بر بام کشتی ایران
دیدار معاون امور خانواده رئیس‌جمهور با نماینده آیت الله سیستانی در قم
توقیف کامیون حامل تریاک در قم
تکریم بیش از ۲۰ هزار مادر و همسر شهید در سراسر کشور
عزت ایران اسلامی ثمره فداکاری مادران شهداست