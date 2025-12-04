باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در جریان سفر خود به قم با حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق در ایران دیدار کرد.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم و فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز در این برنامه همراه خانم معاون رئیس‌جمهور بودند.

در حاشیه این دیدار، خانم بهروزآذر از موزه امام علی (ع) بازدید کرد.

گفتنی است معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، صبح امروز پنجشنبه وارد شهر قم شد و مورد استقبال استاندار قم قرار گرفت.

بر اساس برنامه اعلام شده بهروزآذر در سفر یک‌روزه خود به این استان، ضمن تشرف به حرم حضرت معصومه (س) و حضور در آئین ملی «شکوه ایثار» در حرم مطهر حضرت معصومه (س) که به منظور تجلیل از مادران و همسران شهدا برگزار شد، با برخی از مراجع تقلید و علما دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

منبع:استانداری قم