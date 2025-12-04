سخنگوی کرملین درپی سفر پوتین به هند تاکید کرد که روابط مسکو–دهلی فراتر از تاریخ و تجارت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه اعلام کرد که روابط روسیه و هند روابطی چندلایه است و دو کشور در نگاهشان به آینده کره زمین توافق بسیار بالایی دارند.

پسکوف در گفت‌و‌گو با شبکه «روسیه ۱» گفت: «این سفر در وهله نخست از ماهیت رابطه میان دو کشور ناشی می‌شود؛ این یک شراکت راهبردی ویژه است و هند واقعاً شریک بزرگ ماست. این روابط نه‌تنها تاریخی و عمیق است، بلکه در دنیای امروز بسیار پویا و چندبعدی نیز هست.»

او افزود: ما در حساس‌ترین حوزه‌ها همکاری می‌کنیم؛ نه صرفا خرید و فروش، بلکه انتقال مشترک فناوری؛ و این کاملا پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد است.

پسکوف تأکید کرد: «مهم‌ترین نکته این است که دیدگاه دو کشور درباره آینده سیاره‌مان تا حد زیادی یکسان است. این مهم‌ترین موضوع است.»

او همچنین گفت که «آنچه برای روسیه اهمیت دارد، ارزیابی این سفر در خود هند است، نه خارج از آن.»

پسکوف درباره استقبال نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، از ولادیمیر پوتین در فرودگاه نیز اظهار کرد: «مودی شخصا برای استقبال از پوتین آمد. این تصمیمی غیرمنتظره بود و ما از آن اطلاع نداشتیم.»

او درباره مراسم استقبال اضافه کرد: «نگران نباشید که دیگران در خارج چه فکری می‌کنند؛ مهم این است که اینجا چه می‌گذرد.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز پنجشنبه برای سفری دو روزه در ۴ و ۵ دسامبر وارد هند خواهد شد؛ سفری که طی آن او با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، درباره روابط دوجانبه و مهم‌ترین مسائل بین‌المللی گفت‌و‌گو خواهد کرد.

