در ادامه مسابقات تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان، نماینده وزن ششم تیم کشورمان با برتری در چهار مبارزه متوالی راهی دیدارپایانی شد و تیم بانوان نیز به نخستین مدال خود دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های روز دوم به مبارزات اوزان ۵۷- و ۷۳- کیلوگرم دختران، ۶۳- و ۸۰- کیلوگرم پسران اختصاص داشد که از میان سه نماینده کشورمان هستی محمدی موفق به کس، نخستین مدال تیم بانوان کشورمان در این رقابت‌ها شد، امیرعباس رهنما حذف شد و امیررضا غلامی راهی دیدار پایانی شد.

هستی محمدی در وزن ۵۷- و مبارزه نخست «روژا رضایی» از آلمان را ۲ بر صفر شکست داد و سپس برابر «جسیکا لی» از هائیتی دو بر یک در راند شماری به برتری دست پیدا کرد. محمدی در مرحله یک چهارم نهایی و مبارزه با «ریپولیا» از یونان در حالی که راند نخست را واگذار کرده بود، دو راند بعدی را به سود خود خاتمه داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله برابر «الدحاوی» از مراکش باخت و به نشان برنز دست پیدا کرد.

امیرعباس رهنما در وزن ۶۳- کیلوگرم ابتدا «بنت» از بنین را در دو راند متوالی شکست داد و سپس «هشام» از مصر را نیز با همین نتیجه از پیش و برداشت. نماینده وزن سوم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی در یک مبارزه نزدیک نتیجه را به «حمزه عثمان» از ترکیه واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در ثانیه‌های پایانی راند دوم مبارزه و در حالی که نتیجه ۱۳ بر ۱۳ مساوی بود، رهنما اقدام به اجرای تکنیک کرد که امتیاز روی تابلو ثبت نشد و اعتراض افلاکی و پس از آن هادی ساعی هم به دلیل قطع شدن سیستم ویدئویی به جای نرسید.

امیررضا غلامی در وزن ۸۰- کیلوگرم ابتدا «علی ادریس» از ترکیه را از پیش رو برداشت و در ادامه «هیثم زرهوتی» دارنده مدال طلای بازی‌های کشور‌های اسلامی از مراکش را دو بر یک از پیش رو برداشت. غلامی در مرحله یک چهارم نهایی «الدارابی» نماینده اردن را در دو راند شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در ارن مرحله هم «رامان» از روسیه را با نتیجه‌ای مشابه از پیش رو برداشت به دیدار پایانی راه یافت.

تیم ملی تکواندو ایران در روز نخست توسط ابوالفضل زندی یک مدال طلا و امیر محمد اشرافی هم یک مدال برنز کسب کرده است.