رژیم اسرائیل منفور‌تر از همیشه + فیلم

بر اساس نظرسنجی‌های جدید، برای نخستین بار در تاریخ آمریکا همبستگی با فلسطین از همراهی با اسرائیل پیشی گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج نظرسنجی‌های اخیر در آمریکا نشان می‌دهد که نیمی از مردم آمریکا معتقدند در غزه نسل کشی صورت گرفته است. بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها نیز با هرگونه کمک نظامی به اسرائیل مخالف هستند.

در کشوری مانند آلمان نیز، طبق نظرسنجی‌ها ۸۰ درصد مردم اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را غیرقابل توجیه می‌دانند. ۷۵ درصد هلندی‌ها نیز نگاه منفی نسبت به اسرائیل پیدا کرده‌اند.

در دو سال گذشته شهر‌های مختلف اروپا شاهد اعتراضات گسترده و بی سابقه در حمایت از فلسطین بوده‌اند و شمار کشور‌هایی که فلسطین را به عنوانیک کشور مستقل شناخته‌اند افزایش چشمگیری داشته است.

