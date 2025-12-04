در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان موفق شد با ارائه نمایشی مقتدرانه، میهمان خود پاس کردستان را با نتیجه ۱۰۰ بر ۶۳ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی _  در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان موفق شد با ارائه نمایشی مقتدرانه، میهمان خود پاس کردستان را با نتیجه ۱۰۰ بر ۶۳ شکست دهد.

این دیدار عصر پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد و بازیکنان شهرداری گرگان با برتری در بیشتر دقایق مسابقه، اختلافی مطمئن و قابل توجه ایجاد کردند.

گرگانی‌ها با اجرای بازی سرعتی و دفاع منسجم، بار‌ها حملات تیم پاس را ناکام گذاشتند و در طرف مقابل با پرتاب‌های دقیق، امتیاز‌های متوالی به دست آوردند.

با این پیروزی، شهرداری گرگان جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالای جدول تثبیت کرد.

برچسب ها: بسکتبال ، لیگ برتر
خبرهای مرتبط
تیم بسکتبال شهرداری گرگان، نفت آبادان را در خانه برد
شهرداری گرگان بازی افتتاحیه لیگ برتر بسکتبال ایران را با بُرد آغاز کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واژگونی و آتش سوزی پژو ۲۰۶ در کمربندی گرگان
ساخت ۷۷۰۰ طرح در کشور در قالب نهضت توسعه فضا‌های آموزشی
برد مقتدرانه شهرداری گرگان در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال
خروج سامانه بارشی و پایداری هوای گلستان از امشب
آخرین اخبار
خروج سامانه بارشی و پایداری هوای گلستان از امشب
برد مقتدرانه شهرداری گرگان در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال
ساخت ۷۷۰۰ طرح در کشور در قالب نهضت توسعه فضا‌های آموزشی
واژگونی و آتش سوزی پژو ۲۰۶ در کمربندی گرگان
برد استقلال گنبدکاووس در مصاف با رازین پلیمر تهران