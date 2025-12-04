باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس جمهور گفت: ما دردولت برای اجرای طرح ها و پروژه ها در استان ها هیچ دستوری نمی دهیم ، کارشناسان و متخصصین امور نظرات کارشناسی و علمی می دهند و ما براساس آن اقدام می کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کارشناسانی که در مورد طرح ها و پروژه ها در حوزه های مختلف نظر می دهند، تعلق خاطر به هیچکدام از مناطق و استانها ندارند و فقط براساس شواهد علمی و کارشناسی نظر و پیشنهاد خود را مطرح می کنند، گفت: در اجرای طرح ها و پروژه ها در دولت براساس راهکارهای علمی و دانشگاهی اقدام می کنیم و در این مسیر حتما شرایط استانها و مسائل زیست محیطی را هم مورد توجه جدی قرار می دهیم که اجرای طرح مشکلی ایجاد نکند.

پزشکیان با بیان اینکه محیط زیست اهمیت بسیار زیادی دارد و اجازه نمی دهم به محیط زیست صدمه ای وارد شود، گفت: هیچ کاری را در دولت بدون اخذ نظر کارشناسان و نخبگان انجام نمی دهیم و برخی گزارش ها و اخبار نادرست که منتشر می شود، هدفمند و با شیطنت های خاص است که نباید به آن توجه کنیم.صدا و سیما گاهی حرف های می زند که روح ما نیز خبر ندارد و برخی مسائل را طوری قلمداد می کند که آن گونه نیست.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به مسائل مطرح شده درمورد انتصابات در دولت و انتقادهایی که درمورد تعلقات و دیدگاه های سیاسی برخی از مدیران انتخاب شده مطرح می شود، با تاکید بر اینکه مدیریت یک علم، تخصص و تجربه است، گفت: مشکلات اقتصادی و تورم، بحران ها و ناترازی های امروز برای این ایجاد شده که فقط برای افراد پست سازمانی ایجاد کرده ایم، در ساختار اداری کشور امروز تا سه برابر افزایش نیروی انسانی داریم و بدون برنامه و هدف و بدون توجه به منابع فقط توسعه داده ایم.

پزشکیان با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم اصولِ اصلاحات زمان‌بر است، گفت: اگر قانونِ اصلاحات را بپذیریم، باید مشخص کنیم برای هر اصلاحی چه زمانی لازم است. شما اهل دانشگاه هستید و مطالعه کرده‌اید. اصلاح یعنی اینکه حتی اگر بهترین تصمیم را بگیریم، برای اجرای آن باید زمان صرف شود. تصور می‌کنید در یک سال می‌توان تمام این مشکلات و گره‌ها را حل کرد؟ من که چنین معجزه‌ای سراغ ندارم. با همین شرایط سخت، ما توانستیم ۹۰ هزار کارمندی را که قبلاً گزینش و رد شده بودند، برگردانیم تعدادی هم نتوانستیم برگردانیم. تغییراتی شکل گرفته و بسیاری از مسائلی که می‌توانست به درگیری و بحران تبدیل شود، وحدت و انسجام ایجاد کرده است؛ اما هنوز هم کارهای زیادی روی زمین مانده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: چه کسی گفته قرار است من در یک لحظه و به سرعت همه‌چیز را حل کنم ، من چنین ادعایی نکردم. کسانی که جامعه‌شناسی می دانند، متوجه هستند که «تغییر رفتار» حرفِ یک سال و دو سال نیست؛ حرفِ دهه‌هاست. اگر اراده کنم رفتار را اصلاح کنم، باید یک دهه یا دو دهه زمان بگذاریم. اگر کسی را می‌شناسید که بتواند در یک سال معجزه کند، معرفی کنید تا یک بخش را به او بدهیم و ببینیم چطور اصلاح می‌کند.ما هنوز حتی تصمیم نهایی نگرفته‌ایم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه در این دولت تلاش می کنیم مسئولیت و مدیریت را براساس تجربه، توانایی و تخصص به افراد بدهیم، نه براساس روابط و توصیه ها، گفت: هرکسی توان و تخصص دارد و می تواند برای حل مشکلات و بحران های کشور به ما کمک کند، از او استقبال می کنیم ، این گوی و این میدان ، شما برای حل مشکلات راهکار و نقشه ارائه دهید، ما هم کمک می کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ دولتی به تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، گفت: به دنبال استفاده از ظرفیت و مشارکت مردم و تقویت محله محوری هستیم ، به هر کسی که توان کمک دارد اختیار می دهیم، با جلب مشارکت نخبگان و کارشناسان و همینطور افزایش اختیارات استانداران به دنبال حل مشکلات استانها و مناطق کشور هستیم ، در این مسیر با عدالت و شفافیت و انصاف برای توسعه متوازن کشور و توزیع عادلانه منابع در مسیر پیشرفت کشور تلاش می کنیم.

وی افزود: با حوزه بهداشت و درمان جلسه‌های متعدد گذاشته‌ایم. برای محله‌محوری و واگذاری اختیار هر هفته جلسه داریم. با بخش خصوصی هم همین‌طور. با نهادهای مردمی، سازمان‌های خصوصی، اتاق بازرگانی، کارآفرینان، پتروشیمی‌ها هر ماه شخصاً با آن‌ها جلسه می‌گذارم. اگر دولت جایی برایشان مشکل ایجاد کرده، همان‌جا مشکل را برطرف می‌کنیم.

پزشکیان تاکید کرد: با تقویت تجارت مرزی و همکاری ها و مبادلات استانی با کشورهای دوست و همسایه در جهت توسعه و پیشرفت استانها و حل مشکلات مناطق مختلف کشور تلاش می کنیم و آمادگی داریم در این راه با واگذاری اختیارات خود به بخش خصوصی و استانها، مشارکت جمعی را تقویت کنیم. شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و به آنها اختیار می دهیم اما باید برای عملکرد خود پاسخگو باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت امروز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول بازنشستگان را پرداخت می کند، گفت: این درحالی است که این پرداخت باید توسط صندوق های بازنشستگی انجام شود.

پزشکیان معنای واقعی اصلاح طلبی را، عدالت، رضایت مندی مردم، اثر بخش بودن کارها و کارآمدی و همچنین با کیفیت انجام شدن امور دانست و گفت: مشکل اصلی امروز ما این است که مردم از عملکرد دولت و دستگاه های دولتی و اداری رضایت ندارند. ادارات و دستگاه ها نباید در قبال ارائه خدمت، مردم را ناراضی کنند. نخستین اقدام ما با استفاده از اختیارات قانون اساسی باید این باشد که با انجام اصلاحات، دولت را کوچک و چابک کنیم البته در این راه با مخالفت ها و ممانعت هایی مواجه هستیم اما برای این کار مصمم هستم.

من کسی نیستم که در مقابل مردم بایستم

رئیس جمهور با بیان اینکه من آمده ام تا جایی که می توانم و امکان دارد برای ساختن کشور تلاش کنم، گفت: من کسی نیستم که در مقابل مردم بایستم، ما نیامده ایم که به مردم امر و نهی کنیم و زور بگوئیم، آمده ایم برای سربلندی مردم و ایران تلاش کنیم و دنبال صلاح و آسایش و آرامش مردم هستیم. اگر در اقدمات خود تصمیم اشتباه و غیر کارشناسی بگیریم حتما آن را اصلاح خواهیم کرد و برای اقدام و پاسخ درست حتما از وجود کارشناسان و تجربیات موفق بین المللی استفاده می کنیم.

توسعه بدون تناسب و توجه به منابع یعنی فاجعه

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حق با مردم است، گفت: وقتی نتیجه ارزیابی ها این است که مردم از عملکرد دولت ناراضی هستند، ما باید رفتار و عملکرد خود را اصلاح کنیم تا رضایت مردم جلب شود.

وی گفت: اگر مردم از یک مجموعه و دستگاهی ناراضی هستند و گلایه دارند، مدیر آن بخش باید خود را اصلاح کند، مدیران عملیاتی و اجرایی نباید به گونه ای رفتار کنند و کاری انجام دهندکه مردم ناراضی باشند.

پزشکیان افزود: قرار نیست من مدیر با ایجاد نارضایتی و برخورد نادرست، از موضع بالا با مردم رفتار کنم، وظیفه ما احترام به مردم و رفع مشکلات آنها است، مردم تکلیف خود را در مقاطع و دوره های مختلف ادا کرده اند، در جنگ تحمیلی ۸ ساله و در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنگ ۱۲ روزه برغم همه مشکلات، دلخوری ها و ناراحتی که داشتند، پشت سر رهبری، دولت و نظام ایستادند و جواب محکم و دندان شکنی به توطئه های دشمنان و خیال بافی صهیونیست متجاوز دادند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه خدا به ما فرصت داده که خدمتگزار این مردم باشیم و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، تصریح کرد: هرکسی در این مملکت زندگی می کند بدون توجه به فکر، اندیشه ، شخصیت و اعتقاداتش باید به او خدمت کنیم. اگر رفتارمان اینگونه باشد، مشکلات کشور حل خواهد شد. مردم همه نارسایی ها، ناتوانی ها و مشکلات ما را تحمل کرده اند ما هم باید قدر این مردم را بدانیم.

پزشکیان با بیان اینکه خدمت به مردم باید با عشق و افتخار باشد، افزود: ما نباید به مردم امر و نهی کنیم و دستور بدهیم، این اعتقاد من است و اگر این نگاه و عقیده را نداشتم حتی یک روز هم در ریاست جمهوری نمی ماندم، هیچ دلخوشی به این پست و مقام ها ندارم ، فقط به عشق خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلاتشان است که با افتخار پذیرفته ام و در این راه از هر کاری که در توانم باشد برای کمک به مردم و ساختن کشور کوتاهی نخواهم کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت وحدت، انسجام و مشارکت مردمی برای غلبه بر مشکلات و بحران ها گفت: اگر همراهی و کمک مردم نباشد، دولت به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد، برای همین هم، محله محوری را تقویت کرده ایم و برای جلب مشارکت و همراهی مردم تلاش می کنیم، باید دست به دست هم دهیم تا کشور خود را بسازیم و مشکلات را رفع کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه اگر در جنگ تحمیلی موفق شدیم و صدام را با حمایت همه حامیانش در جهان شکست دادیم، با کمک و همراهی مردم بوده است، گفت: نقشه ها و توطئه های دشمنان را در مقاطع مختلف با حضور و مشارکت مردم نقش بر آب کرده ایم، مردم ما لایق بهترین ها هستند و ما وظیفه داریم با مردم براساس حق و عدالت و انصاف برخورد کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف، دعوا و تفرقه افکنی، گفت: همه دعواها بخاطر خودخواهی و منیت است، اگر منیت ها را مهار کنیم مشکلات قابل حل است، نباید تابع هوا و هوس باشیم و باید نفس خود را مهار کنیم، همه ما می دانیم که حضرت علی (ع) در اجرای عدالت با زیاده خواهی برادر خود چه رفتاری کرد، شیعه علی باید همینگونه رفتار کند، مردم باید باور کنند و بپذیرند که ما خدمتگزار واقعی آنها هستیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران استان با اشاره به اینکه مصوبات دولت برای توسعه استان را با قدرت پیگیری و اجرا خواهیم کرد، گفت: حرفی نمی زنیم که ۱۵ سال ادامه داشته باشد، وعده ای نمی دهیم که انجام نشود، چرا باید امروز ۷ میلیون میلیارد پروژه کلنگ زنی شده و نیمه کار داشته باشیم و نتوانیم آن را تکمیل و افتتاح کنیم. ما در این دولت کاری که نتوانیم انجام دهیم و منابع مورد نیازش را نداشته باشیم ، وعده نمی دهیم و آغاز نمی کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی ها و همچنین منابع انسانی ارزشمند در استان، گفت: شما مدیران می توانید کارهای بزرگی انجام دهید، کافی است که همت کنید، اراده داشته باشید و توانمندی های خود را باور کنید، حتما با نمایندگان استان جلسه خواهیم گذاشت و برای حل مشکلات و توسعه منطقه تلاش می کنیم و با نظر کارشناسان تصمیم خواهیم گرفت.

پزشکیان با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی و سرمایه گذاران در مسیر توسعه و پیشرفت استان و کشور، گفت: من با سرمایه گذاران تقابل نمی کنم، دستشان را می بوسم و از کمک آنها استفاده می کنم تا کشور ساخته شود، و با کمک و همراهی هم تلاش خواهیم کرد تا مشکلات و بحران ها را حل کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه بدون برنامه و تناسب با منابع فاجعه است، گفت: توسعه کشور باید با برنامه و متناسب با منابع باشد، بدون نظر کارشناسی و استفاده از تجربیات موفق بین المللی کاری نخواهیم کرد. اقدامی انجام نمی دهیم که محیط زیست ما خراب شود. هرگاه احساس کنیم تصمیم ما غیر علمی و غیر کارشناسی است حتما از تصمیم خود بر می گردیم و فقط تصمیمات کارشناسی و علمی را اجرا می کنیم.

