سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که دربی برای هر ۲ تیم حساس و مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دربی ۱۰۶ پایتخت اظهار کرد: به غیر از تاریخ زیبایی که این بازی دارد، جدول هم نشان می‌دهد که ۲ تیم چه شرایطی دارند و بازی برای آنها حساس خواهد بود. می‌دانیم که هر ۲ تیم خوب کار کردند و ما هم شرایط لازم را ایجاد کردیم و امیدوارم بازی خوبی برای هر ۲  تیم باشد.

اوسمار در پاسخ به این سوال که  هواداران پیگیر حضور مارکو باکیج و تیوی بیفوما در ترکیب پرسپولیس در دربی بودند، گفت: روشن است که باکیچ برای بازی فردا نیست، اما بیفوما برای بازی فردا در خدمت تیم هست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این موضوع که تیمش در اراک در اکثر اوقات نتایج خوبی نگرفته است و او نگران این موضوع در بازی فردا نیست، تصریح کرد: من قبل از اینکه داخل سالن بیایم، مطمئن بودم که این سؤال را از من می‌پرسید. درست است که شاید پرسپولیس مقابل آلومینیوم نتیجه نگرفته باشد، اما بازی فردا یک بازی خیلی متفاوت خواهد بود.

او  در پاسخ به این پرسش که با توجه به نتیجه‌ای که تیمش در هفته گذشته گرفت، آیا قول پیروزی در دربی را می‌دهد یا خیر، خاطر نشان کرد: در فوتبال فرقی نمی‌کند که در کدام کشور و لیگ باشید، شما قبل از بازی نمی‌توانید هیچ قولی بدهید، ما تمرینات خوبی در طول هفته داشتیم. قطعاً هر تیمی که کارش را خوب انجام بدهد می‌تواند از حریفش بهتر باشد.

اوسمار در واکنش به تمجید پیشکسوتان پرسپولیس از او و شاگردانش،   خاطرنشان کرد: خیلی خوشحال هستم که پیشکسوتان از تیم تعریف کردند و از آنها تشکر می‌کنم. اینطور تعریف‌ها مسئولیت ما را بیشتر می‌کند و ما برای اینکه در لیگ بهترین باشیم باید خودمان را آماده کنیم و بهتر از حریفان ظاهر شویم.

