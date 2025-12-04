فدریکا موگرینی در پی اتهامات کلاهبرداری و فساد از ریاست کالج اروپا استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فدریکا موگرینی، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در بحبوحه تحقیقات مربوط به کلاهبرداری و فساد مالی، از سمت ریاست کالج اروپا استعفا کرده است.

دفتر دادستانی عمومی اروپا این هفته موگرینی و دو نفر دیگر را به کلاهبرداری و فساد مالی متهم کرد. این دفتر گفته است که تحقیقات مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا بوده است.

کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای که روز چهارشنبه برای کارکنان سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا ارسال شد و توسط رویترز مشاهده شد، این اتهامات را «عمیقا تکان‌دهنده» خواند، او در عین حال گفت که این اتهامات نباید بر کار خوب انجام شده توسط اکثریت قریب به اتفاق کارکنان سایه بیندازد.

پیش از این و در روز سه‌شنبه، دفتر دادستانی عمومی اروپا اعلام کرد که پلیس بلژیک به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مشکوک به دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا (EEAS) در بروکسل و یک کالج آموزشی، کالج اروپا در بروژ حمله کرده است. دادستان‌ها اعلام کردند که سه مظنون در تحقیقات مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا بازداشت شدند. شبکه بلژیکی VRT اعلام کرد که فدریکا موگرینی در میان آنها بوده است.

منبع: رویترز