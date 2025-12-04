باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی کنیا در جریان است.

امروز پنجشنبه، مبارزات اوزان ۵۷- و ۷۳- کیلوگرم دختران، ۶۳- و ۸۰- کیلوگرم پسران پیگیری شد که هستی محمدی، امیرعباس رهنما و امیررضا غلامی از تیم کشورمان به دیدار حریفان خود رفتند.

نتایج نمایندگان ایران بدین شرح است:

دختران

وزن ۵۷- کیلوگرم، هستی محمدی مقابل راضیه روژا از آلمان و جسیکا لی از هائیتی به پیروزی رسید. محمدی در یک‌چهارم مقابل رپولیا از یونان در مبارزه‌ای که سه راند به طول انجامید به برتری رسید و جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد.

محمدی در نیمه‌نهایی مقابل امینه الدحاوی مراکشی شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند تا به مدال برنز برسد.

پسران

وزن ۶۳- کیلوگرم، امیرعباس رهنما برابر بنت از بنین و هشام از مصر برنده شد. وی در ادامه به حمزه عمر از ترکیه باخت و حذف شد.

وزن ۸۰- کیلوگرم، امیررضا غلامی ابتدا ادریس آتای از ترکیه و سپس هیثم زرهوتی قهرمان بازی‌های کشور‌های اسلامی از مراکش به برتری رسید. وی سپس محمد الدارابی از اردن را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید.

او در این مرحله نیز رامان توراوینوو از بلاروس را بُرد و به فینال قدم گذاشت. غلامی در گام آخر مقابل میکنه فرناندز از اسپانیا ایستاد و در مبارزه‌ای نزدیک به برتری رسید و دومین طلای تیم پسران را گرفت.

روز گذشته نیز ابوالفضل زندی به مدال طلا رسیده بود.

این رقابت‌ها تا روز شنبه در کنیا ادامه خواهد داشت.