خبرنگار المیادین در جنوب لبنان امروز پنجشنبه گزارش داد که دو حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به شهرکهای محرونه در قضاء صور و جباع در منطقه التفاح انجام شد.
او توضیح داد که این دو حمله اسرائیلی در مناطق مسکونی این شهرکها رخ داده است.
همچنین گزارش شد که حمله رژیم تروریستی اسرائیل به جباع به یک ساختمان مسکونی چندطبقه نزدیک یک درمانگاه آسیب زد و آن را با خاک یکسان کرد. چندین خانه در شرق شهرک آسیب دید و آتشسوزی در محل ایجاد شد که به مداخله دفاع مدنی و خاموش کردن آتش منجر شد.
پیشتر، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تهدید کرده بود که ساختمانهایی در این دو شهرک را هدف قرار خواهد داد. در ادامه، ارتش این رژیم تروریستی تهدید به حمله به ساختمانهای شهرکهای المجادل و برعشیت در جنوب لبنان کرد.
بعد از آن، یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل المجادل در قضاء صور را هدف قرار داد و پس از آن هواپیماهای جنگی این رژیم تروریستی به یک ساختمان در برعشیت قضاء بنت جبیل حمله کردند.
رئیس شورای شهر المجادل در گفتوگو با المیادین گفت: «خانه هدفگیری شده یک ساختمان مسکونی است و اهالی شهرک از این اقدام ابراز شگفتی کردند»، و تأکید کرد که «در کنار مقاومت خواهیم ایستاد، هرچقدر هم هزینه داشته باشد».
همچنین یک بالگرد اسرائیلی ظهر امروز یک بمب صوتی بر ساحل ناقوره در جنوب لبنان انداخت.
این تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان در چارچوب نقض مداوم آتشبس صادره در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تحت نظارت آمریکا و فرانسه رخ میدهد و همچنین ناقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ است.
منبع: المیادین