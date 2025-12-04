استقلال عنوان قهرمانی لیگ برتر کشتی فرنگی ایران را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز (پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و با مشخص شدن تیم‌های برتر به پایان رسید.

دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

استقلال قم ۸ - نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی۸ - علیرضا امیری صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی۳ - حسین جاویدی ۱،

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷ - میثم دلخانی ۲،

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد ۹ - محمد کمالی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی۱۰ - امید بهمنی ۱،

۷۷ کیلوگرم: امیرعبدی ۱ - امین کاویانی نژاد ۲،

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی۱ - محمدرضا مختاری ۳،

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸ - محمدحسین استادمحمد معمار ۲،

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ - مهدی بالی ۱،

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ - محمد کاظمی صفر