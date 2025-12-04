باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود در حوزه تأمین مالی پروژههای مسکن، اظهار کرد: سیاست دولت چهاردهم بر واقعگرایی و عمل به وعدههای پیشین است.
وی گفت: ما نه نام جدیدی برای طرحهای مسکن انتخاب کردهایم و نه وعدهای دادهایم که وعدههای گذشته را زیر سؤال ببرد. تمرکز ما بر اجرای همان تعهداتی است که پیشتر به مردم داده شده و در این مسیر، دهکهای پایین جامعه در اولویت قرار دارند.
صادق افزود: دهکهای یک تا چهار حتی توان تأمین آورده اولیه را ندارند و اگر حمایت ویژهای صورت نگیرد، این اقشار هرگز به خانهدار شدن نزدیک نخواهند شد. بنابراین تأمین مسکن برای این گروهها نه تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک تکلیف قانونی و اخلاقی برای دولت است.
وی در ادامه به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: افزایش سقف و پلکانی شدن تسهیلات در دستور کار قرار دارد، اما محدودیتهای بانکی همچنان وجود دارد. بانکها به دلیل شرایط اقتصادی کشور مقاومتهایی دارند، اما ما معتقدیم که میتوان با تزریق منابع بانکی و استفاده از ظرفیتهای دیگر، بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: این شهرکها میتوانند با تأمین اراضی و حمایت از کارگران و پرسنل خود، نقش مهمی در خانهدار شدن دهکهای پایین ایفا کنند. اگر این ظرفیتها فعال شوند، وابستگی به منابع بانکی کاهش مییابد و روند خانهدار شدن اقشار محروم سرعت بیشتری خواهد گرفت.
وی همچنین درباره مسکن ایثارگران اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامهای که با بنیاد شهید امضا شده، تعیین تکلیف مسکن ایثارگران در شهرستانها آغاز شده است.
صادق در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات پشتیبان مسکن اشاره کرد و گفت: اگرچه تأمین سرپناه برای مردم یک ضرورت است، اما نبود امکاناتی همچون مدرسه، فضای سبز، کلانتری و مراکز درمانی در کنار واحدهای مسکونی موجب بروز مشکلات اجتماعی و ناامنی میشود. تجربه برخی سایتهای مسکن نشان داده که هزینههای آمادهسازی و زیرساختی حتی از ساخت واحدهای مسکونی سنگینتر بوده است. بنابراین در کنار ساخت مسکن باید این خدمات نیز پیشبینی شود.
وی با اشاره به جمعیت حدود ۲۰ میلیونی ساکن در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای حاشیهای گفت: این مناطق زیرساخت دارند اما نیازمند ساماندهی سکونت هستند. اگر این موضوع جدی گرفته نشود، مشکلات اجتماعی و اقتصادی سنگینتر از ساخت مسکن خواهد بود. برنامهریزیهایی با شهرداریها آغاز شده و نیازمند حمایت نمایندگان مجلس برای ساماندهی این جمعیت هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به پروژههای حملونقل استان زنجان پرداخت و گفت: بودجههای دولتی محدود است و پروژههای ریلی و آزادراهی بدون مشارکت بخش خصوصی به کندی پیش میروند، بستههای سرمایهگذاری آزادراهی طی ماههای آینده معرفی خواهد شد و نشستهایی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار میشود.
وی افزود: پروژه آزادراه زنجان–تبریز نیز با تغییر پیمانکار و سرمایهگذار به سازمان راهداری سپرده شده و مناقصه آن در حال انجام است.
صادق همچنین به مشکلات تجهیزات فرودگاه زنجان اشاره کرد و گفت: هفته آینده جلسهای با مسئولان سازمان فرودگاهها برگزار خواهد شد تا راهکارهای رفع این مشکلات بررسی شود. توسعه ناوگان هوایی استان نیز نیازمند ورود سرمایهگذاران و حمایتهای ویژه است.
صادق در پایان در خصوص تامین مسکن برای نخبگان گفت: برای مدالآوران ورزشی و نخبگان علمی زمین یا آپارتمان تأمین خواهد شد تا انگیزه آنان برای خدمت به کشور حفظ شود.
وی ادامه داد: مشکل مسکن خبرنگاران نیز با تغییراتی در اراضی شهری پیگیری خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تمام تلاش دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و ناتمام در حوزه مسکن و زیرساختهاست.
منبع ایرنا