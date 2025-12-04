معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی در فضای مجازی از فوت دومین فرزندش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی  روز پنجشنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعلام خبر فوت فرزند دوم خود، نوشت:

راضیم به رضای خدا

رضیتَ بِالله

سبحان من شیرین‌ترین بچه‌ای بود که دیده بودم. مثل قند بود.

دلربا بود مثل یک نسیم خنک در تابستان گرم. دلنشین بود، ولی عمرش کوتاه بود، خیلی کوتاه بود. وابسته‌اش بودم.

وابسته‌اش هستم. خدا مرا لایق این همه وابستگی به او ندید!

او را هم از من گرفت. راضیم به رضایش، راضیم به رضایش.

راضیم به رضایش… خدایا چه کنم؟ کاش فاطمه بود. اگر فاطمه بود، این داغ کوچک بود.

فاطمه رفت، حسنا رفت، سبحان هم رفت… گریه امانم نمی دهد این گریه از سر مصیبت است و نه از سر شکایت، ولی می‌دانم خدای من بزرگ‌تر از غم‌های من است. 

برچسب ها: معاون رئیس جمهور ، تصادف
سقاب اصفهانی: آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کرده‌ایم ایجاد نخواهد کرد
پیام تسلیت رئیس‌جمهور به سقاب اصفهانی
عیادت پزشکیان از سقاب اصفهانی
