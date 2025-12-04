باشگاه خبرنگاران جوان _ حسن بابایی روز پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید ثبت شرکت‌های استان اصفهان در خمینی‌شهر گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار شرکت در کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به امکان پُلمب الکترونیکی دفاتر تجاری افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، امکان پلمب الکترونیک دفاتر تجاری به تصویب رسید و امروز دفاتر بازرگانی در کمتر از پنج دقیقه بصورت الکترونیک پلمب می‌شود و این اقدام تاکنون موجب صرفه‌جویی در ۴۴ میلیون برگ کاغذ شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین از آغاز اجرای آزمایشی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در چهار استان از جمله اصفهان خبر داد و تصریح کرد: فرایندهایی که پیشتر فیزیکی و زمانبَر بود، اکنون از مرحله درخواست تا پذیرش و انتشار آگهی، در این سامانه بصورت الکترونیک انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به گشایش ساختمان ثبت شرکت‌های استان اظهار کرد: اصفهان یکی از قُطب‌های اصلی ثبت شرکت‌ها در کشور است و با ثبت ۱۴۸ هزار شرکت، نیازمند توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بود که امروز این بنا برای ارائه خدمات باکیفیت به فعالان اقتصادی به بهره‌برداری رسید.

معاون قوه قضاییه و ریبس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین گفت: موضوع تعیین نام که گاهی چندماه به‌دلیل تشابه موارد طول می‌کشید، امروز در سامانه جدید بصورت هوشمند و درکمتر از چند دقیقه انجام می‌شود.

تجهیر نخستین ساختمان ثبت شرکت‌های اصفهان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

استاندار اصفهان نیز در این آیین بر اهمیت ارتقای رضایتمندی شهروندان و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد و با اشاره به حجم بالای مراجعات مردمی به دستگاه‌های خدمات‌رسان بویژه در حوزه ثبت شرکت‌ها گفت: برای افزایش رضایت مردم باید شرایط ارائه خدمات را تسهیل و محیطی مناسب و مجهز برای دستگاه‌های مسوول فراهم کرد تا بهترین خدمات به شهروندان ارائه شود.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: نخستین‌بار در استان، ساختمان ویژه ثبت شرکت‌ها تجهیز شده است و برای این مجموعه سه طبقه‌ دارای یکهزار مترمربع زیربنا حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که این مرکز به فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی، مجهز و خدمات ثبت شرکت‌ها در سریعترین زمان و با بالاترین کیفیت به مردم ارائه شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از ثبت شرکت‌های کشور در استان ما انجام می‌شود و این خطه در فلات مرکزی نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران دارد، اظهار امیدواری کرد که این اقدام در آینده در سایر شهرستان‌های بزرگ استان نیز اجرا شود.

ایرنا