باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شوخی پزشکیان با روشن و خاموش شدن میکروفون تاجگردون + فیلم

رئیس جمهور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کهگیلویه وبویراحمد با روشن و خاموش شدن میکروفون تاجگردون شوخی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهور پزشکیان، در جریان جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با روشن و خاموش شدن میکروفون غلامرضا تاجگردون شوخی کرد.

مطالب مرتبط
شوخی پزشکیان با روشن و خاموش شدن میکروفون تاجگردون + فیلم
young journalists club

چه کسانی دروغ پیام مذاکراتی ایران به بن‌سلمان را ساختند؟ + فیلم

شوخی پزشکیان با روشن و خاموش شدن میکروفون تاجگردون + فیلم
young journalists club

خاطره پزشکیان از رد شدن درخواست استخدام در ارومیه + فیلم

شوخی پزشکیان با روشن و خاموش شدن میکروفون تاجگردون + فیلم
young journalists club

اهدای تابلوی چهره رئیس‌جمهور به پزشکیان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تنها ۴ قلم محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری تعزیراتی است + فیلم
۲۷۴۹

تنها ۴ قلم محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری تعزیراتی است + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم
۱۵۱۵

نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آویزان از پل + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
چرا ترامپ خواستار آتش‌بس با ایران شد؟ + فیلم
۱۴۴۲

چرا ترامپ خواستار آتش‌بس با ایران شد؟ + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
انجام لایروبی‌ رودخانه رشت که برای مردم مشکل ایجاد کرده بود + فیلم
۷۶۵

انجام لایروبی‌ رودخانه رشت که برای مردم مشکل ایجاد کرده بود + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
فلج اندام‌ها عوارض شکستن قلنج توسط ماساژور‌ها + فیلم
۶۹۱

فلج اندام‌ها عوارض شکستن قلنج توسط ماساژور‌ها + فیلم

۱۳ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.