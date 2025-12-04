باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بریس اکینجی، معاون وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا سفیر اوکراین و کاردار موقت روسیه را احضار کرده تا نگرانی‌های خود را در مورد مجموعه‌ای از حملات در دریای سیاه ابراز کند.

این مقام ترکیه‌ای گفت: «ما در هفته‌های اخیر شاهد تشدید بسیار جدی جنگ روسیه و اوکراین با حملات متقابل بوده‌ایم؛ و در نهایت، حملات خاصی در دریای سیاه در منطقه اقتصادی انحصاری ما نیز رخ داده است.»

او ادامه داد: «در همین راستا، دیروز و امروز، کاردار موقت روسیه و سفیر اوکراین را برای ابراز نگرانی‌های خود احضار کردیم.»

یک مقام امنیتی اوکراینی روز شنبه اعلام کرد که پهپاد‌های نیروی دریایی این کشور دو تانکر روسیه را در دریای سیاه هدف قرار دادند. در ادامه و در روز سه‌شنبه، یک تانکر با پرچم روسیه که حامل روغن آفتابگردان بود، از حمله پهپادی در سواحل ترکیه خبر داد؛ اما به گفته مقامات دریایی ترکیه ۱۳ خدمه آن آسیبی ندیدند. اندکی بعد، اوکراین ادعا کرد که هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در واکنش به حملات پهپادی به تانکر‌های «ناوگان سایه» روسیه در دریای سیاه، هشدار داد که دسترسی اوکراین به دریا را قطع خواهد کرد. پوتین در اظهارات تلویزیونی گفت: «ریشه‌ای‌ترین راه حل، قطع ارتباط اوکراین با دریا است، در این صورت دزدی دریایی غیرممکن خواهد شد.»

منبع: رویترز