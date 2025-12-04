باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- سارینا سبحانی، کمسنترین دانشجوی یکی از کاروانهای حج عمره دانشجویی، در گفتوگو با خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران جوان درباره حس و حال خود از این سفر معنوی اظهار کرد: « تجربه بسیار خوبی داشتم. من ۲۰ ساله هستم و در رشته طراحی لباس، ترم آخر کاردانی تحصیل میکنم. این نخستین بار بود که چنین سفری را تجربه میکردم و در ابتدا احساس بسیار عجیبی داشتم؛ احساسی همراه با هیجان و نوعی ابهام.»
وی افزود: «نمیتوان گفت استرس داشتم، اما یک حس هیجانی بسیار زیبا در من ایجاد شد و پس از آن به آرامشی عجیب رسیدم. حتی اکنون که فردا زمان بازگشت ما فرا میرسد، این آرامش همچنان همراه من است، اما در عین حال دلتنگی نیز وجود دارد؛ گویی نمیخواهم فردا فرا برسد.»
سبحانی در ادامه با اشاره به نحوه ثبتنام خود بیان کرد: «واقعیت این است که فکر نمیکردم قسمت شود. نامنویسی را خیلی اتفاقی انجام دادم و حتی فراموش کرده بودم. با خودم گفتم اگر قسمت باشد اسمم اعلام میشود. جالب آنکه در دانشگاه ما طی سالهای اخیر کسی به این سفر اعزام نشده بود و امسال من نخستین نفری بودم که این توفیق نصیبش شد. برای من هم اولین تجربه حج بود.»
او درباره پیام و خاطره خود از این سفر گفت: «این سفر بسیار خوب است؛ بهویژه برای دانشجویان. تجربه بودن در کنار افراد همسنوسال بسیار ارزشمند بود و جوّ کاروان نیز به دلیل جوان بودن اعضا بسیار مطلوب و آرامشبخش بود. در این سفر واقعاً بدون دغدغه هستید و تمام نگرانیهای روزمره را پشت سر میگذارید.»
سارینا سبحانی در پایان ابراز امیدواری کرد: «امیدوارم هر کسی که دوست دارد، قسمت او شود و بتواند در این سفر معنوی حضور پیدا کند.»