سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به اهمیت دیدار حساس تیمش برابر پرسپولیس، گفت: هواداران نقش پررنگی در موفقیت این مسابقه خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی دربی ۱۰۶ در اراک، گفت: میدانیم هواداران از اهمیت این بازی آگاه هستند، ما در صدر جدول قرار داریم و پرسپولیس نیز با تاریخچه و فشار بازیهای بزرگ وارد میدان میشود، امیدوارم فردا با حمایت هواداران، شاهد یک بازی خوب از هر دو تیم باشیم.
وی یادآور شد: این ورزشگاه برای پرسپولیس چندان خوشایند نبوده و تنها در دربی ۱۰۴ توانسته به پیروزی برسد، ما به دنبال اجرای برنامهای منطقی هستیم و تمرکز و کیفیت بازیکنان برایمان اهمیت زیادی دارد.
سرمربی استقلال همچنین با اشاره به شرایط بازیکنان خود افزود: بازیکنان ما بیش از همیشه نیازمند تمرکز و حمایت هستند تا بتوانند عملکرد مطلوبی ارائه دهند.
تیم استقلال تهران برای برگزاری دربی ۱۰۶ فردا جمعه در اراک به مصاف پرسپولیس میرود.
منبع: ایرنا