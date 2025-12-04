باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اظهار کرد که مطمئن است همتای آمریکایی‌اش، دونالد ترامپ، خواهان پایان سریع درگیری در اوکراین است و در عین حال به مقامات کی‌یف انتقاد کرد که تلاش می‌کنند دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز را مختل کنند.

پوتین اشاره کرد که منافع سیاسی و اقتصادی نیز در تلاش‌های ترامپ برای حل بحران اوکراین نقش دارند.

رئیس‌جمهور روسیه در گفت‌و‌گو با «ایندیا تودی» تاکید کرد: «روسیه می‌خواهد جنگی را که غرب از طریق اوکراین علیه مسکو آغاز کرده به پایان برساند». او افزود که عملیات نظامی ویژه در اوکراین آغازگر جنگ نبوده بلکه تلاشی برای پایان دادن به آن است.

او همچنین گفت که روسیه از هشت سال پیش تلاش کرده وضعیت در اوکراین را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل کند.

رئیس‌جمهور روسیه اضافه کرد که ولودیمیر زلنسکی در ابتدا از تلاش خود برای صلح سخن گفته، اما در نهایت منافع گروه‌های ملی‌گرا و افراطی را بالاتر از منافع مردم اوکراین قرار داده است و تاکید کرد که بهترین راه برای مقامات کی‌یف این است که دریابند مذاکره بهترین روش برای حل مشکلات است.

پوتین تأکید کرد که روسیه با الحاق شبه‌جزیره کریمه به خود، به کسانی که با کودتای کی‌یف مخالفت کرده بودند کمک کرده و خاطرنشان ساخت که مسکو همواره از منافع و مردم خود محافظت خواهد کرد. او همچنین اشاره کرد که کشورش نیازی به تصرف بندر سواستوپل نداشته چرا که این بندر در هر صورت متعلق به روسیه بود.

او در پایان بر ضرورت یافتن راهی برای تضمین امنیت اوکراین تأکید کرد، به‌گونه‌ای که امنیت روسیه را تهدید نکند.

منبع: آر تی