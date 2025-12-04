حکمرانی آموزش عالی نیازمند سیاست گذاری واحد است

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین سیمایی صراف روز پنجشنبه در نشستی صمیمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز با بیان اینکه امروز ایران بیش از هر زمانی نیازمند به پیشرفت و توسعه هست، اظهار کرد: توسعه، بدون توسعه علمی امکان پذیر نیست و تنها عامل توسعه علمی، دانشگاهی است که کرامتش حفظ شود، منزلت استاد رعایت شود، بین‌المللی باشد و از بهترین آموزش و بهترین زیرساخت‌های پژوهشی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه توسعه علمی بدون تکریم صاحبان علم امکان پذیر نیست، ادامه داد: من به رعایت همه شئونی که به منزلت و جایگاه و کرامت استاد بر می‌گردد، اعتقاد دارم.

وزیر علوم گفت: سهم پائین ما از تولید ناخالصی، باعث ایجاد مشکلات زیادی در معیشت دانشگاهیان شده است که نتیجه این مشکلات منجر به تضعیف زیرساخت‌های پژوهشی، بروز نبودن آزمایشگاه‌ها، تضعیف نتایج و خروجی تحقیقات و پژوهش ها و کاهش سرعت رشد علمی می‌شود.

وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی گفت: آیین‌نامه ارتقا مهم‌ترین و بزرگترین آیین‌نامه آموزش عالی کشور است که بسیار حساس بوده و قطب‌نمای حرکت استاد به شمار می‌رود و ما دست به بازنگری جدی در آیین‌نامه زدیم.

این آیین نامه مسیرهای متنوعی برای ارتقا تعیین کرده است به طوری که در حال حاضر آموزش، پژوهش و فناوری سه مسیر برای ارتقای اساتید به شمار می‌رود و خوب بودن و فعال بودن یک استاد در این سه عامل، موجب ارتقای او خواهد شد و امیدواریم این آیین نامه که خدمت رئیس جمهور نیز ارسال کرده‌ایم و اکنون روی میز شواری عالی انقلاب فرهنگی است، بتواند تأمین کننده نیازهای کشور و برطرف کننده خلاءهای موجود باشد.

سیمایی صراف در خصوص مشکلات معیشتی دانشگاهیان خاطرنشان کرد: ما از روزهای نخست، برای بحث معیشت دانشگاهیان کارگروه ویژه‌ای تشکیل دادیم و بسیاری از استادان در جریان هستند که چقدر روی این موضوع کار کردیم تا اینکه امروز مسئله معیشت به یک سرانجام خوبی رسیده است و در روزهای آتی خبرهای خوبی را در این خصوص خواهید شنید.

وی ادامه داد: در خصوص مسکن نیز اراده‌ای جدی داریم تا زمین لازم به دانشگاهیان اختصاص داده شود که در این مسیر مشکلاتی از جمله رأی دیوان عدالت اداری وجود دارد که در حال طی کردن راه‌های حقوقی برای حل این موضوع هستیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به امضای تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۲۰ تا ۲۵ همت ( ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد ریال ) برای "زیرساخت‌های پژوهشی" اشاره کرد که منجر به سرازیر شدن مبالغ مالی بسیاری به دانشگاه‌ها خواهد شد.

وی همچنین گفت: تفاهم‌نامه پنج همتی ( ۵۰ هزار میلیارد ریالی ) با معاونت علمی برای "آزمایشگاه‌های مرجع" منعقد شده که سهم دانشگاه و معاونت علمی در آن ۵۰ درصد است.

سیمایی بر لزوم استفاده از "ظرفیت‌های خارجی در حوزه‌های دانشی جدید" و "تفکر ملی در آمایش آموزش عالی" تأکید کرد و ابراز تأسف کرد که "چند سالی است فرصت مطالعاتی خوب نداریم.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های پژوهش‌محور در منطقه شمال‌غرب کشور

محمدتقی اعلمی؛ رئیس دانشگاه تبریز هم بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پژوهش‌محور در منطقه شمال‌غرب کشور تأکید کرد.

وی اشاره به فعالیت‌ها و پیشرفت‌های دانشگاه‌های استان در سال‌های اخیر به رغم محدودیت‌های اعتباری گفت: مجموعه آموزش عالی استان تلاش کرده است تا روند رشد علمی و پژوهشی خود را حفظ کرده و در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی گام بردارد.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به حضور فعال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آذربایجان شرقی در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی، افزود: ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز فناوری استان می‌تواند نقش مهمی در حل مسائل صنعتی، زیست‌ محیطی و مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، اما این امر نیازمند حمایت پایدار، چابک‌سازی ساختارها و کاهش موانع اداری است.

وی همچنین خواستار توجه ویژه وزارت علوم به توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز آزمایشگاه‌ها، حمایت از طرح‌های پژوهشی مسئله‌محور و ایجاد امکان جذب نیروی انسانی متخصص شد.

اعلمی اظهار کرد: دانشگاه‌ها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در توسعه کشور ایفا کنند که با رویکرد آینده‌نگر و مبتنی بر نیازهای روز، از سوی نهادهای بالادستی پشتیبانی کافی و سیاست‌گذاری دقیق دریافت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های وزارت علوم و تعامل سازنده میان دانشگاه‌ها و صنعت، زمینه برای شکوفایی علمی استان و افزایش نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل ملی فراهم شود.

