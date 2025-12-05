باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - هنر قالی‌بافی در قم با طرح‌های ظریف، گره‌های منظم و رنگ‌های درخشان، جایگاهی ویژه در میان دست‌بافته‌های ایران دارد.

قالی‌های این شهر نه تنها به‌عنوان محصولی هنری و فرهنگی شناخته می‌شوند، بلکه به‌عنوان نمادی از اصالت و زیبایی ایرانی توانسته‌اند نگاه جهانیان را به خود جلب کنند.

کارشناسان صنایع دستی معتقدند قالی قم با رج‌شمار بالا، استفاده از ابریشم مرغوب و نقوش اصیل ایرانی، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های فرش دستباف کشور است. این دست‌بافته‌ها علاوه بر ارزش هنری، سهم مهمی در اقتصاد و صادرات صنایع دستی ایران دارند.

استان قم با تولید فرش‌های تمام ابریشم، جایگاهی جهانی در میان دست‌بافته‌های ایرانی یافته است. این فرش‌ها به‌خاطر طراحی‌های ظریف و رنگ‌های اصیل، در بازارهای بین‌المللی بسیار پرطرفدارند.

بر اساس آمار، حدود ۲۰ درصد صادرات فرش ایران از قم تأمین می‌شود؛ رقمی که ارزش سالانه آن نزدیک به ۵۰ میلیون دلار است. این صنعت علاوه بر جایگاه اقتصادی، برای ۴۰ هزار نفر در استان اشتغال ایجاد کرده و معیشت بسیاری از خانواده‌ها را تأمین می‌کند. با وجود این ظرفیت‌ها، قالی‌بافی قم همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که مانع بهره‌برداری کامل از توان بالقوه آن شده است.