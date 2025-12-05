باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محسن پاکنژاد، وزیر نفت در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مازوتسوزی در هوای آلوده شهرهای مختلف گفت: ما یک سبد سوخت برای نیروگاهها داریم که این سبد سوخت شامل گاز، مازوت و گازوئیل است.
عضو هیئت دولت اظهار کرد: با توجه به محدودیتهایی که در فصل سرما بهدلیل افزایش مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع خرد داریم طبیعتا باید محدودیتهایی را اعمال کنیم.
وزیر نفت بیان کرد: بخشی از این محدودیت در نیروگاهها اعمال میشود و طبیعتا آن نیروگاههای بخاری که میتوانند از سوخت مازوت استفاده کنند تا حدودی در یک مدت زمان تعریف شدهای از این سوخت استفاده میکنند و ما میتوانیم گاز را برسانیم تا صنایع، بخشهای خانگی و تجاری را قطع نکنیم و به این شیوه مدیریت میکنیم.