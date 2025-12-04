دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: تلاش مسئولین ملی و بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه نشان دهنده عزم جدی آنها است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به آغاز اقدامات مشترک با سازمان فائو در حوزه مدیریت مصرف آب، گفت: احیای دریاچه ارومیه یک موضوع ملی و فراملی بوده و دولت، نهادهای علمی و سازمانهای بینالمللی با اراده جدی و با تکیه بر فناوریهای جدید این مسیر را دنبال میکنند.
وی ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه و حفاظت از محیطزیست پیرامونی آن برای دولت، مردم منطقه و همه دستگاهها اهمیت جدی داشته و رئیس جمهور پیگیری مستمر و حساسیت ویژهای نسبت به این موضوع دارند.
وی همچنین با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: استفاده از روشهای جدید آبیاری، فناوریهای هوشمند و مشارکت شرکتهای دانشبنیان و متخصصان هوش مصنوعی از اولویتهای ماست.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به آغاز برنامههای مشترک با فائو نیز اشاره کرده و افزود: مجموعهای از پروژههای مدیریت آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجرا بوده و در این مسیر مشارکت و همراهی کشاورزان اهمیت زیادی دارد.
رحمانی همچنین با اشاره به همکاریهای بینالمللی درخصوص احیای دریاچه ارومیه، اضافه کرد: فائو، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و دولت ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه اعلام آمادگی کردهاند که نشاندهنده توجه جهانی به این چالش زیستمحیطی است.
لازم به ذکر است که ،این کارگاه یکروزه که با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، ارائه برنامههای عملیاتی مشترک و بررسی نقش مدیریت بهینه منابع آب در روند احیای دریاچه ارومیه برگزار شد، به همت کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و با میزبانی استانداری آذربایجانغربی شکل گرفت.
در این رویداد ضمن تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات انجامشده، بر لزوم ارتقای بهرهوری آب در بخش کشاورزی، توسعه همکاریهای بینالمللی و اجرای پروژههای مشترک میان دولت ایران و سازمان فائو تأکید شد.