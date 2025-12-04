معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از احتمال افتتاح نخستین ورزشگاه فوتبال بانوان قم همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا (س) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در سفر یک روزه (پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴) به قم، به همراه سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاور استاندار و برخی دیگر از مسئولان استانی با حضور در ورزشگاه تختی، از این ورزشگاه که با بازسازی ویژه، آماده بهره‌برداری به عنوان ورزشگاه اختصاصی بانوان قم است، بازدید کرد.

این ورزشگاه با بازسازی ویژه برای تبدیل شدن به ورزشگاه اختصاصی بانوان، دارای حفاظ سرتاسری جهت جلوگیری از دید اطراف به ورزشگاه شده تا بانوان قم با خیال راحت، و در محیطی کاملا زنانه، به ورزش بپردازند. ضمن اینکه امکانات دیگری، چون چمن مصنوعی جدید و با کیفیت، رختکن ویژه، جایگاه VIP به آن اضافه شده است.

بهروزآذر تأکید کرد: ان شاء الله هفته آینده همزمان با میلاد بانوی دو عالم ورزشگاه فوتبال بانوان قم افتتاح شود.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، فوتبال بانوان
خبرهای مرتبط
ورزشگاه تختی بانوان قم روی خط پایان؟ +فیلم
پشت پرده تأخیر در نصب چمن ورزشگاه یادگار امام قم چیست؟
استان قم صاحب تیم فوتبال در لیگ دسته یک می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جمکران؛ قرارگاه معنوی در متن تحولات اجتماعی و سیاسی
تکریم بیش از ۲۰ هزار مادر و همسر شهید در سراسر کشور
عزت ایران اسلامی ثمره فداکاری مادران شهداست
توقیف کامیون حامل تریاک در قم
دستگیری شکارچی سابقه دار در قم
دیدار معاون امور خانواده رئیس‌جمهور با نماینده آیت الله سیستانی در قم
آخرین اخبار
دیدار معاون امور خانواده رئیس‌جمهور با نماینده آیت الله سیستانی در قم
توقیف کامیون حامل تریاک در قم
تکریم بیش از ۲۰ هزار مادر و همسر شهید در سراسر کشور
عزت ایران اسلامی ثمره فداکاری مادران شهداست
جمکران؛ قرارگاه معنوی در متن تحولات اجتماعی و سیاسی
دستگیری شکارچی سابقه دار در قم
تبیین آیت‌الله جوادی آملی در مورد مرگ موقت در خواب
ارسال یک هزار و ۲۵۰ ایده عملیاتی به چهارمین جشنواره نوآوری‌های تبلیغی «جنات»