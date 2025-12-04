باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در سفر یک روزه (پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴) به قم، به همراه سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مشاور استاندار و برخی دیگر از مسئولان استانی با حضور در ورزشگاه تختی، از این ورزشگاه که با بازسازی ویژه، آماده بهره‌برداری به عنوان ورزشگاه اختصاصی بانوان قم است، بازدید کرد.

این ورزشگاه با بازسازی ویژه برای تبدیل شدن به ورزشگاه اختصاصی بانوان، دارای حفاظ سرتاسری جهت جلوگیری از دید اطراف به ورزشگاه شده تا بانوان قم با خیال راحت، و در محیطی کاملا زنانه، به ورزش بپردازند. ضمن اینکه امکانات دیگری، چون چمن مصنوعی جدید و با کیفیت، رختکن ویژه، جایگاه VIP به آن اضافه شده است.

بهروزآذر تأکید کرد: ان شاء الله هفته آینده همزمان با میلاد بانوی دو عالم ورزشگاه فوتبال بانوان قم افتتاح شود.