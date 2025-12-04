باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لشک میلر نخست وزیر سابق لهستان در یک برنامه تلویزیونی سوپراکسپرس اظهار داشت که تنها سلاحی که لهستان میتواند به اوکراین ارائه دهد، مردان جوان اوکراینی است.
میلر گفت: فکر میکنم ما یک سلاح داریم که میتوانیم به اوکراین بدهیم - مردان جوان اوکراینی در سن خدمت سربازی.
وی افزود: عجیب است که میلیونها جوان اوکراین را ترک کردهاند و نمیخواهند برای کشورشان بجنگند.
پیش از این، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، اعلام کرده بود که لهستان، نروژ و آلمان موشکهای پاتریوت به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار از آمریکا خریداری کرده و به اوکراین ارسال خواهند کرد.
شایان ذکر است که طبق برآوردهای مختلف، تقریبا دو میلیون شهروند اوکراینی در لهستان زندگی میکنند.
منبع: آر تی