باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لشک میلر‌ نخست وزیر سابق لهستان در یک برنامه تلویزیونی سوپراکسپرس اظهار داشت که تنها سلاحی که لهستان می‌تواند به اوکراین ارائه دهد، مردان جوان اوکراینی است.

میلر گفت: فکر می‌کنم ما یک سلاح داریم که می‌توانیم به اوکراین بدهیم - مردان جوان اوکراینی در سن خدمت سربازی.

وی افزود: عجیب است که میلیون‌ها جوان اوکراین را ترک کرده‌اند و نمی‌خواهند برای کشورشان بجنگند.

پیش از این، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، اعلام کرده بود که لهستان، نروژ و آلمان موشک‌های پاتریوت به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار از آمریکا خریداری کرده و به اوکراین ارسال خواهند کرد.

شایان ذکر است که طبق برآورد‌های مختلف، تقریبا دو میلیون شهروند اوکراینی در لهستان زندگی می‌کنند.

منبع: آر تی