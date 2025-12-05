باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق منصوری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در سال‌های اخیر، موضوع مالیات بر سوداگری و تأثیر آن بر بازار سرمایه و سفته‌بازی در ایران به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. این مالیات به‌طور خاص بر روی عایدی سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌صورت غیرمولد و با هدف سود سریع انجام می‌شوند، اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: مالیات بر سوداگری بر روی عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها (مانند سهام، ارز، و املاک) که به‌طور عمده با هدف ایجاد سود سریع و نه به‌منظور تولید یا استفاده واقعی از آن دارایی‌ها انجام می‌شود، اعمال می‌ شود.

او با اشاره به اینکه هدف از این مالیات، کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مولد است گفت: با افزایش مالیات بر سوداگری، انگیزه برای خرید و فروش‌های سریع و غیرمولد کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به ثبات بازار کمک کند و از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری کند

او بیان کرد:با کاهش جذابیت سفته‌بازی، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار سوق یابند که به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

وی توضیح داد:دولت می‌تواند با وضع مالیات بر سوداگری، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و این منابع را به پروژه‌های عمرانی و اجتماعی اختصاص دهد.

او تاکید کرد: با وجود مزایای مالیات بر سوداگری، برخی انتقادات نیز به این موضوع وارد است چراکه افزایش مالیات می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های صحیح و تأثیر منفی بر رشد اقتصادی منجر شود.

او تاکید کرد:تعیین عادلانه و شفاف مالیات بر سوداگری نیازمند زیرساخت‌های قوی مالی و قانونی است که در حال حاضر ممکن است در کشور وجود نداشته باشد.

وی افزود:مالیات بر سوداگری می‌تواند ابزاری موثر برای کاهش سفته‌بازی و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های مولد باشد. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند طراحی دقیق و اجرای مؤثر این سیاست مالی هستیم.