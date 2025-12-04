مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از ابتدای هفته آینده سامانه بارشی جدید از نواحی شمال غرب کشور وارد خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت بخش‌های گسترده‌ای از کشور از اوایل هفته آینده با ورود یک سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب درگیر بارش‌های پی‌درپی خواهند شد، در حالی‌که هم‌زمان به‌دلیل تداوم سکون هوا، شهرهای بزرگ همچنان با آلودگی انباشته و هشدارهای جدی کیفیت هوا مواجه خواهند بود.

وی ادامه داد: از یکشنبه‌ شب هفته آینده سامانه بارشی نسبتاً قوی از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بسیاری از استان‌ها را دربر خواهد گرفت،

وی با اشاره به اینکه هفته آینده هفته پربارشی است گفت: امشب بارش‌ها در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ادامه دارد، در خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد.

او بیان کرد: برای فردا (جمعه) بیشترین بارش‌ها در مناطق غربی شامل کرمانشاه، ایلام و لرستان پیش‌بینی شده است، همچنین در کهگیلویه و بویراحمد و شمال‌شرق خوزستان نیز احتمال بارش وجود دارد.

وی ادامه داد: در نواحی جنوبی، جزایر خلیج فارس شامل کیش و قشم فردا ( جمعه) با رگبار و رعدوبرق همراه خواهند بود. این وضعیت در جنوب استان هرمزگان، جنوب فارس و ارتفاعات هرمزگان (از شمال حاجی‌آباد تا جنوب کرمان) نیز رخ می‌دهد. در سایر مناطق کشور فردا جوی آرام حاکم خواهد بود.

او بیان کرد: در همین حال، به دلیل نبود وزش باد مؤثر، آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله تهران، اصفهان، کرج، ارومیه و مشهد ادامه دارد و برای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز هشدار آلودگی صادر شده است، سکون نسبی هوا مانع از تخلیه آلاینده‌ها خواهد شد.