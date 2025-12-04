رئیس سازمان بهزیستی کشور از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، شامگاه پنجشنبه در حاشیه دیدار با مدیران مراکز مشاوره اسلامی در قم گفت: بیش از چهار هزار نفر از افراد دارای معلولیت تا پایان سال در دستگاه‌های دولتی استخدام خواهند شد.

او همچنین از امضای تفاهم‌نامه همکاری با حوزه علمیه خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه ۳۰ مرکز سماح در زمینه مشاوره و تولید محتوای مرتبط با فقه معلولیت با سازمان بهزیستی همکاری خواهند داشت.  

حسینی با اشاره به آمار حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت در کشور، گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش مستقیم خدمات سازمان هستند و عدالت خدماتی همچنان از اولویت‌های اصلی بهزیستی محسوب می‌شود.  

او  در ادامه به طرح‌های حمایتی در قم اشاره کرد و افزود: بیمه اجتماعی رایگان برای زنان سرپرست خانوار در روستاها و مناطق عشایری اجرا می‌شود و بخشی از زنان شهرهای کوچک نیز مشمول این طرح خواهند شد.

رئیس سازمان بهزیستی از اجرای پروژه‌های دیگری همچون دهکده سلامت اجتماعی سالمندان و مجموعه اقامتی رفاهی قم خبر داد که با مشارکت خیرین و پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد.  

او افزود:همچنین ساختگاه پنل خورشیدی ویژه اشتغال‌زایی معلولان سخت‌اشتغال با ظرفیت ۶۰۰ نفر در حال آماده‌سازی است و طی سه ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.  

