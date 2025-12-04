باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هلند، اسپانیا و ایرلند اعلام کردند که در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات خوانندگی «یوروویژن» سال آینده، از این رویداد انصراف خواهند داد.

هلند می‌گوید تصمیم خود را پس از «یک فرآیند بررسی دقیق و گسترده» گرفته است.

ایرلند نیز اعلام کرد که با توجه به «تلفات وحشتناک جنگ غزه» احساس می‌کند که مشارکت در این رویداد موسیقی «نامعقول» خواهد بود؛ بنابراین در مسابقات یوروویژن سال آینده شرکت نکرده و آن را پخش نخواهد کرد.

شایان ذکر است که اسپانیا یکی از اعضای «پنج کشور بزرگ» یوروویژن است که در کنار فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا بیشترین کمک‌های مالی را به این رقابت‌ها می‌کند.

یوروویژن یک مسابقه بین‌المللی موسیقی است که از سال ۱۹۵۶ به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

منبع: رویترز