\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0648\u0644 \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\n