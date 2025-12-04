باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هشدار به ناو‌های آمریکایی در نزدیکی محدوده رزمایش سپاه + فیلم

بانگ اقتدار ایران در دل خلیج فارس و هشدار به ناو‌های آمریکایی که در نزدیکی محدوه رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه قرار داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی از روز اول رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با یک هشدار به ناو آمریکایی که در نزدیکی محدوده رزمایش حضور داشتند آغاز شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام ?
