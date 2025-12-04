ولادیمیر پوتین با تاکید بر ظهور مراکز قدرت جدید در جهان، ثبات همکاری با هند را برای تحقق اهداف مشترک ضروری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، امروز (پنجشنبه) تاکید کرد که توازن قدرت در جهان در حال تغییر است و مراکز قدرت جدیدی در حال ظهور هستند. او گفت برای پیشرفت روابط بین‌الملل، تضمین ثبات بیشتر بین کشور‌ها ضروری است.

پوتین در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «ایندیا تودِی» اظهار داشت: «همان‌طور که می‌دانید، جهان با سرعت زیادی در حال تحول است و این شتاب همچنان رو به افزایش است. نقشه جهان تغییر می‌کند و مراکز قدرت جدیدی پدیدار می‌شوند. توازن قدرت جهانی در حال دگرگونی است.»

او افزود که ثبات در حوزه‌های اصلی همکاری میان روسیه و هند اهمیت زیادی دارد، زیرا به تحقق اهداف مشترک دو کشور کمک می‌کند.

پوتین خاطرنشان کرد که پیش از بروز بحران اوکراین نیز شراکت قوی و مبتنی بر اعتماد میان مسکو و دهلی‌نو برقرار شده بود.

پوتین همچنین تأکید کرد که هند همچنان یکی از قابل‌اعتمادترین شرکای روسیه در حوزه دفاعی است. او گفت: «در حال مذاکره درباره همکاری‌های نظامی-فنی هستیم. اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، هند یکی از معتبرترین و برجسته‌ترین شرکای ما در این حوزه است.»

او همچنین اعلام کرد که هند به یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت برای اروپا تبدیل شده است؛ اما این اتفاق فقط به این دلیل که نفت روسیه را با قیمت پایین خریداری می‌کند، نیست.

پوتین توضیح داد: «یکی از شرکت‌های بزرگ روسی یک پالایشگاه نفت در هند خریداری کرده و این سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزش داشته و از بزرگ‌ترین ورود‌های سرمایه خارجی به اقتصاد هند است.»

وی افزود که این شرکت روسی هر سال فعالیت پالایشگاه را گسترش داده و با شرکای خود موفق عمل کرده است و همین امر باعث شده هند یکی از صادرکنندگان اصلی فرآورده‌های نفتی به اروپا باشد؛ روندی که از سال‌ها قبل آغاز شده و ربطی به شرایط فعلی بازار ندارد.

پوتین همچنین تأکید کرد که تانک‌های «تی-۹۰» ساخت روسیه از بهترین تانک‌ها در جهان هستند. او گفت روسیه تنها کشوری در جهان است که توان ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک را دارد و هم‌اکنون چندین پروژه را در میدان عمل اجرا می‌کند.

پیش‌تر در همین روز، رئیس‌جمهور روسیه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد هند شد.

منبع: اسپوتنیک