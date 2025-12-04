یک مطالعه جدید نشان می‌دهد چت‌بات‌ها می‌توانند نظرات سیاسی مردم را تغییر دهند، اما همزمان اطلاعات نادرست قابل توجهی منتشر می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق گزارشی که توسط نهاد امنیتی هوش مصنوعی دولت انگلیس تهیه شده، چت‌بات‌ها (دستیار‌های گفتگوی هوش مصنوعی) می‌توانند نظرات سیاسی مردم را تغییر دهند، اما در این فرآیند، مقادیر «قابل توجهی» از اطلاعات نادرست را ارائه می‌دهند.

محققان می‌گویند که این مطالعه بزرگترین و نظام‌مندترین بررسی در مورد اقناع‌پذیری هوش مصنوعی تا به امروز بوده است. این گزارش تحقیقاتی نزدیک به ۸۰ هزار شرکت‌کننده از شهروندان انگلیس را بررسی کرده که با ۱۹ مدل مختلف هوش مصنوعی گفت‌و‌گو می‌کنند.

موسسه امنیت هوش مصنوعی این مطالعه را در بحبوحه نگرانی‌ها از اینکه چت‌بات‌ها می‌توانند برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله کلاهبرداری و تبلیغات به کار گرفته شوند، انجام داد.

در این بررسی، پیش از اینکه مردم با چت‌بات صحبت کنند، نظر آنها را پیرامون چند موضوع سیاسی پرسیدند. در ادامه، بعد از مکالمه شخص با چت‌بات، این سوال‌ها تکرار شد. این امر نشان داده که چت‌بات‌ها تا حد زیادی می‌توانند نظر مردم را تغییر دهند.

این مطالعه نشان داد چت‌بات‌هایی که اطلاعات زیادی ارائه می‌دادند، بهتر مردم را متقاعد می‌کردند؛ اما در عین حال همین چت‌بات‌ها نسبت به سایرین دقت کمتری در ارائه اطلاعات درست داشتند.

در این گزارش آمده است: «از آن جایی که تراکم اطلاعات عامل کلیدی موفقیت در متقاعدسازی است، هوش مصنوعی می‌تواند با توجه به توانایی منحصر‌به‌فرد در تولید مقادیر زیادی اطلاعات فوری در طول مکالمه، از اقناع حتی نخبگان انسانی نیز فراتر رود.»

منبع: گاردین

برچسب ها: هوش مصنوعی ، چت بات ، اقناع جامعه
خبرهای مرتبط
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
نظارت اسرائیل با هوش مصنوعی بر شبکه‌های اجتماعی سربازان
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
آخرین اخبار
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان
موگرینی استعفا کرد
بوتین وارد هند شد؛ تمرکز بر دفاع و تجارت دو جانبه
پسکوف: روسیه و هند شریک راهبردی یکدیگرند
تحریف تاریخ توسط ورشو؛ بذرافشانیِ اختلاف میان ایران و روسیه
اوکراین: صلح واقعی می‌خواهیم، نه مماشات با روسیه
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
حکیم: «جایزه حکیم» باید پل ارتباط پژوهش و دولت باشد/ عراق در برابر فرصت تاریخی بازسازی دولت بر پایه دانش قرار دارد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل پس از ۱۴ سال به سوریه
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود