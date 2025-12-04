باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق گزارشی که توسط نهاد امنیتی هوش مصنوعی دولت انگلیس تهیه شده، چتباتها (دستیارهای گفتگوی هوش مصنوعی) میتوانند نظرات سیاسی مردم را تغییر دهند، اما در این فرآیند، مقادیر «قابل توجهی» از اطلاعات نادرست را ارائه میدهند.
محققان میگویند که این مطالعه بزرگترین و نظاممندترین بررسی در مورد اقناعپذیری هوش مصنوعی تا به امروز بوده است. این گزارش تحقیقاتی نزدیک به ۸۰ هزار شرکتکننده از شهروندان انگلیس را بررسی کرده که با ۱۹ مدل مختلف هوش مصنوعی گفتوگو میکنند.
موسسه امنیت هوش مصنوعی این مطالعه را در بحبوحه نگرانیها از اینکه چتباتها میتوانند برای فعالیتهای غیرقانونی از جمله کلاهبرداری و تبلیغات به کار گرفته شوند، انجام داد.
در این بررسی، پیش از اینکه مردم با چتبات صحبت کنند، نظر آنها را پیرامون چند موضوع سیاسی پرسیدند. در ادامه، بعد از مکالمه شخص با چتبات، این سوالها تکرار شد. این امر نشان داده که چتباتها تا حد زیادی میتوانند نظر مردم را تغییر دهند.
این مطالعه نشان داد چتباتهایی که اطلاعات زیادی ارائه میدادند، بهتر مردم را متقاعد میکردند؛ اما در عین حال همین چتباتها نسبت به سایرین دقت کمتری در ارائه اطلاعات درست داشتند.
در این گزارش آمده است: «از آن جایی که تراکم اطلاعات عامل کلیدی موفقیت در متقاعدسازی است، هوش مصنوعی میتواند با توجه به توانایی منحصربهفرد در تولید مقادیر زیادی اطلاعات فوری در طول مکالمه، از اقناع حتی نخبگان انسانی نیز فراتر رود.»
