باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس فلسطین روز پنجشنبه بیانیه‌ای در واکنش به گزارش‌های اخیر آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل منتشر کرد.

حماس اعلام کرد: «آنچه رسانه‌های آمریکایی به نقل از دفتر دادستان کل وزارت دادگستری اسرائیل در مورد وخامت شدید اوضاع اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، از جمله شکنجه‌های سیستماتیک، محرومیت از غذا و ازدحام عمدی در سلول‌ها، تأیید کرده‌اند، به منزله پذیرش رسمی تخلفات اشغالگران است که منجر به مرگ بسیاری از اسرا در نتیجه شکنجه و بی‌توجهی پزشکی شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این اسناد، به همراه ده‌ها گزارش بین‌المللی و سازمان ملل، میزان تخلفات و رفتار جنایتکارانه بی‌سابقه‌ای را که اسرائیل علیه اسرا انجام می‌دهد، در بی‌توجهی کامل به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه‌ای که شکنجه و رفتار ظالمانه و غیرانسانی را ممنوع می‌کنند، تأیید می‌کند.»

حماس در بیانیه خود افزود: «ما از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، در صدر آنها کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، می‌خواهیم که فورا برای افشای وسعت این تخلفات و پاسخگو کردن مسئول رژیم اشغالگر در قبال جنایاتشان که فراموش نخواهد شد، اقدام کنند.»

این گزارش که توسط رسانه‌های آمریکایی منتشر شده است، بیان می‌کند که «اسرا با سطوح خطرناکی از ازدحام جمعیت، گرسنگی و ضرب و شتم تقریبا روزانه مواجه هستند»، که اذعان رسمی نادری به آنچه اسرا و سازمان‌های حقوق بشری قبلا مستند کرده‌اند، است.

این گزارش که سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد، این وضعیت را «یکی از جدی‌ترین بحران‌های بازداشت که اسرائیل تاکنون تجربه کرده است» توصیف می‌کند.

در این گزارش آمده است که «تیمی از وکلا از ده‌ها بازداشتگاه، از جمله هشت بازداشتگاه برای اسرای فلسطینی، بازدید کرده و با آنها مصاحبه‌هایی انجام داده و محیط آنها را بررسی کرده‌اند.»

در این گزارش آمده است که «اسرا از گرسنگی شدید رنج می‌برند که منجر به کاهش وزن قابل توجه، غش و ضعف جسمی آشکار شده است.» همچنین به محرومیت گاه به گاه از آب آشامیدنی، کمبود شدید لوازم بهداشتی و شیوع گسترده گال که به عنوان یک «اپیدمی» در طول جنگ توصیف شده است، اشاره کرد.

منبع: اسپوتنیک