باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت آمریکا برنامه‌های خود برای اعمال تحریم علیه وزارت امنیت دولتی چین را، به دلیل یک کارزار گسترده نظارتی سایبری، متوقف کرده تا توافق آتش‌بس تجاری که در اکتبر میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ حاصل شد، به خطر نیفتد.

مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گفتند طرح تحریم این نهاد اطلاعاتی چین و پیمانکارانی که گفته می‌شود آنها را برای اجرای عملیات هکری علیه شبکه‌های مخابراتی آمریکا تحت عنوان «Salt Typhoon» به کار گرفته، به حالت تعلیق درآمده تا روند تنش‌زدایی میان دو کشور مختل نشود.

چند مقام آمریکایی و افراد مطلع اعلام کردند دولت آمریکا همچنین قصد ندارد پس از توافق بوسان (کره‌جنوبی)، کنترل‌های صادراتی عمده جدیدی را علیه چین اعمال کند.

به گفته‌ی چند منبع، هدف سیاست آمریکا در قبال چین اکنون «حفظ ثبات» است تا زمانی که واشنگتن بتواند وابستگی‌اش به چین در حوزه عناصر کمیاب را کاهش دهد؛ وابستگی‌ای که توان آمریکا برای اقدامات تهاجمی‌تر را محدود کرده است. همچنین ترامپ نمی‌خواهد سفرش به پکن در ماه آوریل به خطر بیفتد.

زَک کوپر، کارشناس امنیتی آسیا در اندیشکده AEI گفت: «به نظر می‌رسد دولت با کنار گذاشتن محدودیت‌های صادراتی، می‌خواهد سفر ترامپ به پکن را تضمین کند و زمان بخرد تا وابستگی به مواد معدنی حیاتی چینی را کاهش دهد. نگرانم که این موضوع در واقع امتیازدهی باشد که رنگ استراتژی به خود گرفته.»

در اقدامی دیگر که موجب نگرانی تندرو‌های ضد چین شده، دولت آمریکا در حال آماده‌سازی جلسه‌ای سطح بالا برای تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز فروش تراشه پیشرفته H۲۰۰ شرکت انویدیا به چین است.

پیش از نشست اکتبر با شی، ترامپ گفته بود شاید اجازه دهد انویدیا تراشه‌ای حتی پیشرفته‌تر به نام Blackwell را نیز به چین بفروشد، اما مشاورانش توانستند او را از این تصمیم منصرف کنند.

منبع: فایننشنال تایمز