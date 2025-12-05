منابع ادعا می‌کنند که ترامپ اوایل دی‌ماه مرحله دوم طرح آتش‌بس غزه را اعلام کرده و نتانیاهو پس از آن به واشنگتن خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش داد که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طی چند هفته آینده انتقال به مرحله دوم طرح آتش‌بس غزه را اعلام کند.

منابع به این شبکه عبری اعلام کرده‌اند که اعلامیه ترامپ ممکن است تا قبل از کریسمس (چهارم دی ماه) منتشر شود و احتمالا اندکی پس از آن، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن خواهد رفت تا با ترامپ دیدار کند.

در همین حال، به گفته منابع، مسئله اصلی مربوط به مرحله دوم آتش‌بس به صورت حل نشده باقی مانده است. این گزارش ادعا می‌کند که آمریکا و میانجیگران در حال حاضر با مقامات حماس پیرامون خلع سلاح این گروه و واگذاری قدرت گفت‌و‌گو می‌کنند. 

متن گزارش ادعا می‌کند که حماس ابتدا باید سلاح‌های سنگین مانند موشک و راکت‌های خود را کنار گذاشته و بعدا در یک فرآیند طولانی‌تر، سلاح‌های سبک خود را نیز کنار بگذارد و در ادامه نظامیان اسرائیلی فراتر از خط زرد، عقب‌نشینی خواهند کرد.

مرحله دوم این طرح همچنین شامل تشکیل یک هیئت صلح به ریاست ترامپ برای نظارت بر مدیریت غزه و ایجاد نیرو‌های حافظ صلح می‌شود. مقامات آمریکایی می‌گویند که ترامپ به همراه تقریباً ۱۰ رهبر از کشور‌های عربی و غربی، ریاست این هیئت را بر عهده خواهد داشت. تحت نظر آنها، یک کمیته بین‌المللی به ریاست تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس، به همراه نمایندگان ترامپ (جرد کوشنر و استیو ویتکاف) و همچنین دیگر چهره‌های بین‌المللی وجود خواهد داشت.

شایان ذکر است که این گزارش از سوی منابع عبری منتشر شده و مقامات حماس هنوز صحت آن را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

حماس پیش از این هرگونه حضور نیرو‌های خارجی در داخل نوار غزه را رد کرده و آن را مصداق «نقض حاکمیت فلسطینیان» دانسته بود. این جنبش همچنین تاکید کرده است که حق مقاومت، یک حق مشروع برای فلسطینیان است و هر بحثی درباره خلع سلاح به بعد از تشکیل کشور فلسطین موکول خواهد شد.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: آتش بس غزه ، مرحله دوم ، طرح ترامپ
خبرهای مرتبط
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
آخرین اخبار
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان
موگرینی استعفا کرد
پوتین وارد هند شد؛ تمرکز بر دفاع و تجارت دو جانبه
پسکوف: روسیه و هند شریک راهبردی یکدیگرند
تحریف تاریخ توسط ورشو؛ بذرافشانیِ اختلاف میان ایران و روسیه
اوکراین: صلح واقعی می‌خواهیم، نه مماشات با روسیه
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
حکیم: «جایزه حکیم» باید پل ارتباط پژوهش و دولت باشد/ عراق در برابر فرصت تاریخی بازسازی دولت بر پایه دانش قرار دارد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل پس از ۱۴ سال به سوریه
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد