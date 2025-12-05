باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش داد که انتظار میرود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طی چند هفته آینده انتقال به مرحله دوم طرح آتشبس غزه را اعلام کند.
منابع به این شبکه عبری اعلام کردهاند که اعلامیه ترامپ ممکن است تا قبل از کریسمس (چهارم دی ماه) منتشر شود و احتمالا اندکی پس از آن، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن خواهد رفت تا با ترامپ دیدار کند.
در همین حال، به گفته منابع، مسئله اصلی مربوط به مرحله دوم آتشبس به صورت حل نشده باقی مانده است. این گزارش ادعا میکند که آمریکا و میانجیگران در حال حاضر با مقامات حماس پیرامون خلع سلاح این گروه و واگذاری قدرت گفتوگو میکنند.
متن گزارش ادعا میکند که حماس ابتدا باید سلاحهای سنگین مانند موشک و راکتهای خود را کنار گذاشته و بعدا در یک فرآیند طولانیتر، سلاحهای سبک خود را نیز کنار بگذارد و در ادامه نظامیان اسرائیلی فراتر از خط زرد، عقبنشینی خواهند کرد.
مرحله دوم این طرح همچنین شامل تشکیل یک هیئت صلح به ریاست ترامپ برای نظارت بر مدیریت غزه و ایجاد نیروهای حافظ صلح میشود. مقامات آمریکایی میگویند که ترامپ به همراه تقریباً ۱۰ رهبر از کشورهای عربی و غربی، ریاست این هیئت را بر عهده خواهد داشت. تحت نظر آنها، یک کمیته بینالمللی به ریاست تونی بلر، نخستوزیر سابق انگلیس، به همراه نمایندگان ترامپ (جرد کوشنر و استیو ویتکاف) و همچنین دیگر چهرههای بینالمللی وجود خواهد داشت.
شایان ذکر است که این گزارش از سوی منابع عبری منتشر شده و مقامات حماس هنوز صحت آن را تایید یا تکذیب نکردهاند.
حماس پیش از این هرگونه حضور نیروهای خارجی در داخل نوار غزه را رد کرده و آن را مصداق «نقض حاکمیت فلسطینیان» دانسته بود. این جنبش همچنین تاکید کرده است که حق مقاومت، یک حق مشروع برای فلسطینیان است و هر بحثی درباره خلع سلاح به بعد از تشکیل کشور فلسطین موکول خواهد شد.
منبع: تایمز اسرائیل