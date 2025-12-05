باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - صد و پنجمین دربی پایتخت بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در حالی امروز (روز جمعه) ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود که هواداران ۲ تیم منتظر هستند تا بازی جذاب و دیدنی تماشا کنند.

با توجه به اینکه ورزشگاه شهدای قدس آمادگی لازم برای برگزاری دربی سرخابی‌ها را نداشت، به خاطر همین تیم پرسپولیس به عنوان میزبان دربی تصمیم به برگزاری این بازی در ورزشگاه امام خمینی اراک را گرفت. این بازی تنها با حضور ۸ هزار و ۶۰۰ تماشاگر برگزار خواهد شد.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در شرایطی امروز به مصاف یکدیگر می‌روند که ۲ تیم با اختلاف کم در بالای جدول رده بندی قرار دارند و آبی پوشان پایتخت با ۱۰ بازی و کسب ۱۹ امتیاز صدرنشین لیگ برتر هستند و از آن طرف، سرخپوشان پایتخت با ۱۸ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفته‌اند.

تیم پرسپولیس از زمانی که اوسمار هدایت این تیم را برعهده گرفته، روند رو به رشدی داشته و ۲ پیروزی متوالی را به دست آورده است. سرخپوشان پایتخت به دنبال سومین برد متوالی خود در بازی امروز هستند تا صدر نشینی را از استقلال رقیب دیرینه خود بازپس بگیرند و علاوه بر این، در هفته‌های بعدی با روحیه بالا به مصاف حریفان خود بروند.

سرخپوشان پایتخت بازیکنان با تجربه و دربی باز نسبت به استقلال بیشتر دارند و همین فاکتور مثبت به آنها کمک می‌کند تا از تجربه شان در دربی استفاده کرده تا تیمشان برنده بازی امروز شود.

تیم پرسپولیس تاکنون در ۱۱ مسابقه ۱۳ گل به ثمر رسانده و بعد از استقلال و تراکتور، سومین خط حمله برتر لیگ را در اختیار دارد. در خط دفاع نیز با تنها ۷ گل خورده، بعد از تراکتور، دومین خط دفاع مستحکم لیگ به نام سرخ‌ها ثبت شده است.

در آن طرف، تیم فوتبال استقلال با وجود اینکه ابتدای فصل به علت عدم هماهنگی بازیکنان خارجی اش با سایر بازیکنان نتایج خوبی نگرفت، اما به تدریج بازیکنانی همانند منیر الحدادی و یاسر آسانی با سایر بازیکنان هماهنگ شدند و نتیجه اش این بود که آبی پوشان در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفتند.

آبی پوشان پایتخت به دنبال بردن بازی دربی هستند تا طلسم۸ سال نبردن پرسپولیس رقیب دیرینه خود را بشکنند و علاوه بر این، صدرنشینی خود را در جدول رده بندی تثبیت کنند.

تیم استقلال ۲۸۳۷ روز است که در جریان بازی نتوانسته پرسپولیس را شکست دهد؛ آماری سنگین که فشار روانی زیادی روی آبی‌ها قرار داده است. ساپینتو در نشست خبری قبل از یازی دربی هم به این موضوع اشاره کرد که ۸ سال است که استقلال برنده دربی نشده است. ۱۸ بازی خیلی خیلی زیاد هست و زمان برد استقلال رسیده است.

استقلال با ۱۶ گل زده در ۱۰ بازی، بهترین خط حمله لیگ برتر را در اختیار دارد. آبی‌ها ۵ مسابقه اخیر خود ۱۳ امتیاز کسب کرده‌اند و با روحیه‌ای بالا وارد دربی ۱۰۶ می‌شوند. البته وضعیت استقلال در خط دفاع خوب نیست و این تیم با ۹ گل خورده، هفتمین خط دفاع لیگ را در اختیار دارد.

اوسمار تنها غایب پرسپولیس را در بازی امروز، مارکو باکیچ معرفی کرد، اما ساپینتو حاضر نشد نام بازیکنی را به عنوان غایب اعلام کند. این در حالی است،که احتمال دارد منیر الحدادی، مهران احمدی و داکنز نازون در بازی دربی به میدان نروند، اگر چه این بازیکنان با استقلال به اراک سفر کرده‌اند.

رامین رضاییان چهره ویژه بازی امروز است و او مقابل پرسپولیس تیم سابقش بازی می‌کند. رضاییان در ۲ دربی فصل گذشته مقابل پرسپولیس بازی کرد که در دیدار رفت که در اراک برگزار شد، با خطای پنالتی بر روی سعید مهری باعث باخت استقلال مقابل پرسپولیس شد. این بازیکن در بازی برگشت یک پاس گل داد، اما باز هم تیمش بازنده شد. به هر حال رضاییان امیدوار است که در سومین تقابلش با پرسپولیس بتواند طعم برد در دربی را بچشد.

علی علیپور یکی از چهره‌های ویژه دربی ۱۰۶ خواهد بود. علیپور تاکنون در ۱۴ بازی مقابل استقلال، موفق شده ۵ گل به ثمر برساند و ۲ بار نیز برای پرسپولیس پنالتی بگیرد؛ آماری که او را به یکی از مؤثرترین بازیکنان تاریخ دربی تبدیل کرده است.

۲ تیم در ۱۰۵ بازی دربی به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۲۹ برد سهم پرسپولیس و ۲۶ برد سهم استقلال بوده و ۵۰ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. همچنین پرسپولیس ۱۰۴ گل و استقلال هم ۹۵ گل به ثمر رسانده‌اند. به هر حال تا الان ۸ دربی در آذرماه برگزار شده که ۴ برد برای پرسپولیس، یک برد برای استقلال و ۳ تساوی نیز حاصل شده است.

تقابل اوسمار و ساپینتو مربیان خارجی سرخابی در بازی دربی امروز جذاب و دیدنی خواهد بود.

وحید کاظمی به همراه کمک‌های خود علی احمدی، بهمن عبداللهی و حسین زمانی قضاوت بازی دربی ۱۰۶ را برعهده دارند. اسماعیل صفیری ناظر این بازی خواهد بود و میثم حیدری هم داور VAR است. همچنین امیر محمد داودزاده و بیژن حیدری کمک داور ویدیویی هستند.

به هر حال باید دید تیم استقلال می‌تواند طلسم نبردن‌های خود را بعد از ۸ سال بشکند و یا اینکه پرسپولیس به رکورد شکست ناپذیری خود در دربی ادامه می‌دهد.