باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در دربی ۱۰۶ امروز به مصاف تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه امام خمینی اراک میرود که مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی خود را در اختیار ندارد، اما بقیه بازیکنان آماده بازی امروز هستند.
اوسمار سرمربی برزیلی پرسپولیس برای دومین بار بازی دربی را تجربه میکند و او در نخستین تجربه اش در دربی به تساوی رسیده بود. به نظر میرسد اوسمار سیستم ۴-۴-۲ را برای تیمش در بازی امروز در نظر گرفته است.
پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس مثل همیشه در درون دروازه سرخپوشان در بازی امروز قرار میگیرد و او به دنبال کلین شیت در دربی ۱۰۶ است.
با وجود اینکه خط دفاعی پرسپولیس در بازی با شمس آذر اشتباهاتی داشت، اما اوسمار همچنان اعتقاد به مدافعان باتجربه خود دارد و حسین کنعانی زادگان و مرتضی پور علی گنجی زوج خط دفاعی سرخپوشان را تشکیل میدهند.
به نظر میرسد اوسمار از سرژ اوریه و میلاد محمدی در دفاعهای راست و چپ پرسپولیس در بازی با استقلال استفاده کند.
میلاد سرلک در غیاب مارکو باکیچ در خط هافبک پرسپولیس در بازی دربی امروز قرار میگیرد. همچنین سروش رفیعی کاپیتان دوم سرخپوشان که در ۲ بازی اخیر درخشیده و گل زده است در کنار سرلک زوج خط هافبک سرخپوشان را تشکیل میدهند.
اوستون اورونوف و امید عالیشاه وینگرهای چپ و راست سرخپوشان را در بازی دربی تشکیل میدهند. اورونوف با حضور اوسمار متحول شده است و بازیهای درخشانی انجام میدهد و یکی از امیدهای پرسپولیس برای گلزنی در بازی امروز است.
محمد عمری و علی علیپور هم به احتمال زیاد زوج خط حمله پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل میدهند.
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال به شرح زیر است.
پیام نیازمند؛ سرژ اوریه، مرتضی پورعلی گنجی، حسین کنعانی، میلاد محمدی؛ میلاد سرلک، سروش رفیعی؛ امید عالیشاه، اوستون اورونوف؛ محمد عمری و علی علیپور